A hálóban is használod? – Így mérgezhet meg a rossz illóolaj!
Ha odafigyelsz a minőségre, és előírásnak megfelelően alkalmazod őket, egy kis üvegben valóban ott lapul a természet tiszta ereje. Az illóolajok a természet esszenciái. Koncentráltan hordozzák mindazt, ami a növényben gyógyító, frissítő vagy megnyugtató. Használatuk egyszerre tudatos és érzéki élmény. De veszélyt rejtenek magukban, ha a nem jó minőségűt veszed és nem jól alkalmazod. Szélsőséges esetben az életedbe is kerülhet.
Az illóolajok évezredek óta kísérik az embert: használták gyógyításra, testápolásra, lelki harmónia megőrzésére, de napjainkban újra reneszánszukat élik. Nem véletlenül – a növényekből nyert tiszta esszenciák egyre népszerűbbek azok körében, akik természetes megoldásokat keresnek a mindennapokban.
A valóban 100 százalékos tisztaságú olaj kizárólag a növény természetes részeiből – virág, levél, héj, gyanta, gyökér – készül, lepárlással vagy hideg préseléssel. A minőségi illóolaj nem tartalmaz semmilyen adalékanyagot, szintetikus illatot, alkoholt vagy higítószert. Alkalmazásuk pozitív hatására számtalan példa van és kis odafigyelessél akár már a gyerekek életminőségének javítására is alkalmazható úgy, hogy közben biztos lehetsz benne, nem lesz mellékhatása.
Nem minden illóolaj az, aminek látszik.
A legtöbb boltban kapható illóolaj nem természetes illóolaj, hanem mesterségesen előállított keverék, amit egyáltalán nem ajánlott alkalmazni, mert az illóolajok hatóanyagai nagyon gyorsan felszívódnak akár bőrön, akár a légutakon keresztül, és mindössze 20 perc alatt elérik a sejteket, és bekerülnek a véráramba. De lenyelned vagy bekenni magad sem szükséges, elég ha párologtatás közben belélegzed, a tested jelezni fog, ha silány minőséget használtál. Köhögés, viszketés, nehéz légzés, rossz közérzet jelentkezhet. Jellemzően a drogériák polcain literszám sorakozó olajok messze vannak attól, ami emberi testen alkalmazható.
A magas minőségű olajok gyógyszerként is működnek
Az illóolaj ugyanúgy kifejtenek biológiai hatást, mint egy gyógyszerhatóanyag – viszont ha nem tiszta az illóolaj akkor sok esetben nem is tudjuk pontosan, mit váltanak ki a szervezetben. Egy rossz minőségű olaj nagyobb mennyiségű vagy rendszeres használata mérgezést, halált is okozhat.
A rendszeresen bevizsgált, 100 százalékos tisztaságú olajok viszont belélegezve, alkalmazva, a hatóanyagok gyorsan eljutnak a sejtekhez, és hozzájárulhatnak a regenerációhoz és a testi-lelki egyensúlyhoz.
A valóban tiszta illóolajok, amik semmilyen más összetevőt nem tartalmaznak, molekulái könnyen átjutnak a sejthártyán, és segíthetnek a sejtek megújulásában, a gyulladások csökkentésében vagy a stressz oldásában.
A minőség az illóolajok világában kulcsfontosságú: kizárólag megbízható, átlátható forrásból szabad beszerezni a termékeket, aki garanciát vállal a tisztaságra. Ezek az olajok nem kaphatóak dorgériákban, boltokban és olyan webshopban sem, ahol mindenféle más terméket is lehet vásárolni.
Egy valódi illóolajnál az ár sem mindegy: a növény mennyisége, a lepárlási folyamat hossza és a tisztaság mind befolyásolják. Sajnos, mint minden mást, ezt is hamisítják, ezért fontos, hogy gyanús legyen, ha nagyon olcsó az olaj – a valódi minőség mindig értéket képvisel.
Ezekre figyelj vásárláskor:
Ha rászánod magad, hogy vásárolj ezek a feliratok eligazítanak abban, hogy biztonsságosan használd.
- 100 % pure essential oil / 100 százalék természetes illóolaj felirat
- Latin név (pl. Lavandula angustifolia)
- Származási ország feltüntetése
- CPTG vagy egyéb vizsgálat (laboratóriumi tisztaságvizsgálat)
Ha a címkén nincs latin név, nincs feltüntetve az eredet, vagy az ár gyanúsan alacsony, inkább ne vedd meg, mert több kárt okozol magadnak, mint hasznot. Sejtszinten, ki tudja, milyen problémákat okozol magadnak, családodnak, gyerekednek. Egy valóban tiszta olaj kevesebb mennyiségben is sokáig elég – így hosszú távon gazdaságosabb és biztonságosabb választás.