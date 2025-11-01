Egy „jó fej” zöldség: ami megőrzi az egészséged ősszel is! (videóval)

Ősszel jólesik visszatérni a természet kincseihez – és mi lehetne jobb kezdet, mint egy friss, roppanós fej káposzta? Tele van energiával, vitaminnal, amire ilyenkor igen nagy szükségünk van.

Ősszel jólesik visszatérni a természet kincseihez – és mi lehetne jobb kezdet, mint egy friss, roppanós fej káposzta? Tele van energiával, vitaminnal, amire ilyenkor igen nagy szükségünk van.

Fotó: Getty Images

Miért jó, ha minél több káposzta kerül az asztalra ősszel?

Rengeteg jótékony hatása van, ráadásul megfizethető áron juthatunk hozzá ebben az időszakban.

Serkenti az agy és az idegek helyes működését

Serkenti a sejtregenerációt

Erősíti a bőr és a haj színét

Növeli az életerőt

Erősíti az ellenállóképességet

Idegnyugtató, feszültségoldó

Aktiválja a szénhidrátcserét, ezzel segít a zsírlerakódás megelőzésében

Fogyókúrák fontos eleme

(Forrás: Pelle Józsefné – Befőzés, házi tartósítás)

A káposzta titkos szövetségese a bélrendszernek

A káposzta – különösen savanyított formájában – hatékonyan támogatja a bélmikrobiom egészségét, hiszen élő tejsavbaktériumokat juttat a bélrendszerbe, és rostjaival “táplálja” a hasznos baktériumokat. Ezek a probiotikus törzsek segíthetnek kiegyenlíteni a flórát, megelőzve a kórokozók túlszaporodását, míg a rostként működő összetevők (prebiotikumok) biztosítják, hogy a jótékony baktériumok éljenek és szaporodjanak.

Amikor tehát egy tál savanyú káposztával gazdagítod az étrendedet, nemcsak az emésztésed, hanem az immunrendszered és egész szervezeted mikrobiális „életközössége” is profitál belőle.

Savanyú káposzta: a téli egészség-őrangyalunk

A savanyú káposzta igazi élő étel: a fejes káposzta természetes erjesztésével születik. Akkor a leghasznosabb, ha tartósítószerek nélkül, hagyományos módon készül, mert így őrzi meg valódi probiotikus erejét. Rendszeres fogyasztása segíti az emésztést, erősíti az immunrendszert, és még a bőr szépségéhez is hozzájárul. Akár húsételek mellé, akár friss salátákba keverve is érdemes beiktatni az étrendbe.

Laktató, de könnyen emészthető: magas víztartalma és ballasztanyagai megtöltik a gyomrot, de nem terhelik a vastagbelet.

magas víztartalma és ballasztanyagai megtöltik a gyomrot, de nem terhelik a vastagbelet. Vitamin- és ásványianyag-bomba: C-, B-, U-vitaminok, kálium, jód, kalcium, foszfor, vas, mangán, szelén és cink található benne.

C-, B-, U-vitaminok, kálium, jód, kalcium, foszfor, vas, mangán, szelén és cink található benne. Stressz és idegnyugtató hatás: A káposzta B-vitamin és folsav tartalma segít a stresszkezelésben, idegnyugtató hatású, fokozza a szerotonin és melatonin képződését, ami javítja az alvás minőségét. A triptofán egy aminosav (a fehérjék egyik építőköve), melyből az agysejtek szerotonint termelnek és a szerotoninból a tobozmirigy segítségével az alvás hormonja, a melatonin képződik. A magas triptofán tartalmú élelmiszereket szénhidrátokkal együtt fogyasztva érhető el a legjobb hatás., mivel a triptofánnak el kell jutni az agyba, hogy hasznosulni tudjon.

A káposzta B-vitamin és folsav tartalma segít a stresszkezelésben, idegnyugtató hatású, fokozza a szerotonin és melatonin képződését, ami javítja az alvás minőségét. A triptofán egy aminosav (a fehérjék egyik építőköve), melyből az agysejtek szerotonint termelnek és a szerotoninból a tobozmirigy segítségével az alvás hormonja, a melatonin képződik. A magas triptofán tartalmú élelmiszereket szénhidrátokkal együtt fogyasztva érhető el a legjobb hatás., mivel a triptofánnak el kell jutni az agyba, hogy hasznosulni tudjon. Szépség és regeneráció: Mangán, cink és szelén tartalma hozzájárul a bőr, haj és a sejtregeneráció egészségéhez.

(Forrás: Hesse Heidi Tóth)