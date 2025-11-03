november 3., hétfő

Karácsony októberben? – Mikulások lepik el az üzleteket!

Címkék#csokimikulás#üzlet#karácsony

Keresztes Klaudia

Nem elég, hogy az üzletek már most tele vannak karácsonyi díszekkel, de a csokimikulások is kikerültek a polcokra. Így a mindennapi bevásárlás egy kisgyerekkel már lényegesen nehezített pálya lett. 

Már minden sarkon belefuthatunk a csokimikulásba
Forrás:  Shutterstock

Kérdések tömkelege záporozik az üzletben: „Anya, ezt nem a Mikulás hozza? Akkor miért van itt? Veszünk most belőle? De miért nem?” Nem győzöm gyors sebességgel kerülgetni a „tiltott” sorokat vele, hogy megússzam azokat a kérdéseket, amire én magam is nehezen találom a válaszokat. Minden lépésnél érezni, hogy a gyerek kíváncsisága szinte tapintható. És épp amikor azt hinném, hogy talán megmenekültünk, a pénztárnál csak ránk mosolyog egy hatalmas Mikulás néhány rénszarvas kíséretében.

 

