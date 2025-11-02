Karcsú derék töpörtyűvel? Igen, köszi, jöhet!

Elhatároztam. Végleg. Most már tényleg. Ágyő dombok, ég veled magas BMI index. Életemben – ha jól számolom – úgy hatvanötödjére fogtam bele valamilyen fogyókúrába. Pontosabban, hogy őszinte legyek, a számolást ekkor fejeztem be. A lényeg: ezúttal sikerül! Tudniillik nem diétázom. Nem bizony. Életmódot váltok. Nekem ez egyébként is remekül megy… számtalanszor csináltam már életre szólóan, néhány hónapra.

A hölgyeknek is jót tenne néhány hónap ketózis

Fotó: Origo / Forrás: instagram.com/trishapaytas/

Zsírral édes az élet – ez a ketogén diéta lényege

Most a ketogén életmód mellett tettem le a voksom. Kemény, de legalább gyorsan van eredmény, mondják. Kenyér, tészta, cukor itt sincs, de van gyorsan karcsú derék szalonnával, zsírral, vajjal, töpörtyűvel, hússal. A kalóriabevitelt itt is számon kell tartani, de elárulok valamit: 10 szem töpörtyű után a la natur, fél napig nem is kíván mást az ember.

Korábban sokszor dühös voltam, hogy nincs önuralmam. Egy híres olimpikon, aki ma már híres életmód-tanácsadó, viszont felnyitotta a szemem. Ő mondta, hogy a duci hölgyekben sokan csak az akaratgyengeséget látják. Hiszen domború formáik azt üzenik: mindennek ellen tudnak állni, kivéve a kísértésnek és a szénhidrátoknak. A sportoló viszont ennek éppen az ellenkezőjét állítja. Több száz – vagy inkább ezer! – túlsúllyal küzdő hölggyel dolgozott már, és még soha nem találkozott olyan nővel, aki élete során ne fogyott volna le legalább egyszer, kétszer, tizennégyszer… majd hízott volna vissza.

Ez nem gyengeség, hanem kitartás – mondja a sármos sportoló. Vasakarat! Az újrakezdés művészete! Neki elhiszem. És én, a ketogén életmódom második hetében, úgy érzem magam ettől a gondolattól, mintha hájjal kenegetnének. Ami ugye most, keto-ként, különösen passzol…

A kollégáknak azért elújságoltam a nagy elhatározást. Kellett egy biztosíték: ha netán két hét múlva meginognék, már ciki lenne visszatáncolni. Így motivál a nyilvánosság.