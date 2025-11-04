Kecske várta a buszt a város egyik megállójában

Milyen aranyos ez a kecske, nem győzik dicsérni a hozzászólók. Ez tényleg egy megható városkép.

Szekszárd, Parászta, 2025. október vége. Kikötött kecske nézelődik a buszmegállóban, mintha várná az érkező járatot (Fotó: Facebook/Szél Móni)

Kecske a buszmegállóban

Szél Móni újságíró a saját Facebook-oldalán tette közzé a kecskéről készített fotót. A kecske viselkedése nyugodtnak tűnik, mintha valóban megszokta volna az emberek közelségét. Nem zavartatta magát, csak nézelődött, mintha tudná, hogy fotózzák.

– Parásztán, Szekszárd egyik külső városrészében gyakran látni kecskéket legelészni a zöld területeken. Ez egy bájos, mindennapi jelenség, amely a környék természetközeli hangulatát tükrözi. Számomra ez nemcsak megszokott látvány, hanem egy kedves pillanat, amit érdemes megörökíteni – mondta hírportálunknak Szél Móni, aki ezzel a képpel egy kis vidámságot is hozott a közösség mindennapjaiba. A fotó emlékeztetett arra, hogy a hétköznapokban is lehetnek váratlan, kedves események, és arra is, hogy a természet és az emberi környezet harmóniája még mindig jelen van a városi életben.