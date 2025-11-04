32 perce
Kecske várta a buszt a város egyik megállójában
Szél Móni szekszárdi újságíró egy különleges pillanatot örökített meg Szekszárd város egyik buszmegállójában. A megállóban egy kecske álldogált, mintha épp a következő járatra várna.
Milyen aranyos ez a kecske, nem győzik dicsérni a hozzászólók. Ez tényleg egy megható városkép.
Kecske a buszmegállóban
Szél Móni újságíró a saját Facebook-oldalán tette közzé a kecskéről készített fotót. A kecske viselkedése nyugodtnak tűnik, mintha valóban megszokta volna az emberek közelségét. Nem zavartatta magát, csak nézelődött, mintha tudná, hogy fotózzák.
– Parásztán, Szekszárd egyik külső városrészében gyakran látni kecskéket legelészni a zöld területeken. Ez egy bájos, mindennapi jelenség, amely a környék természetközeli hangulatát tükrözi. Számomra ez nemcsak megszokott látvány, hanem egy kedves pillanat, amit érdemes megörökíteni – mondta hírportálunknak Szél Móni, aki ezzel a képpel egy kis vidámságot is hozott a közösség mindennapjaiba. A fotó emlékeztetett arra, hogy a hétköznapokban is lehetnek váratlan, kedves események, és arra is, hogy a természet és az emberi környezet harmóniája még mindig jelen van a városi életben.
Magyar parlagi kecske
A képen látható kecske barna alapszínű, fehér foltokkal a has és a lábak környékén, valamint hosszú, ívelt szarvakkal. A testfelépítése karcsú, a szarvak kifelé és kissé hátrafelé hajlanak, ami jellegzetes vonás. Ez a megjelenés leginkább a magyar parlagi kecske fajtára utal. Ez egy őshonos magyar fajta, amelyet gyakran tartanak vidéki területeken, legeltetésre és tejtermelésre. Jellemzői:
- Szín: változatos, de gyakori a barna-fehér kombináció.
- Szarv: hosszú, ívelt, erős.
- Alkalmazkodóképesség: jól tűri a legelős tartást, ezért gyakran látni külterületeken.