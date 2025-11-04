november 4., kedd

Károly névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem mindennapi fotó

23 perce

Kecske várta a buszt a város egyik megállójában

Címkék#Szél Móni#2025#buszmegálló#kecske

Szél Móni szekszárdi újságíró egy különleges pillanatot örökített meg Szekszárd város egyik buszmegállójában. A megállóban egy kecske álldogált, mintha épp a következő járatra várna.

Brunner Mónika

Milyen aranyos ez a kecske, nem győzik dicsérni a hozzászólók. Ez tényleg egy megható városkép. 

Szél Móni szekszárdi újságíró októberben egy különleges pillanatot örökített meg a város egyik buszmegállójában. A megállóban egy kecske álldogált, mintha épp a következő járatra várna.
Szekszárd, Parászta, 2025. október vége. Kikötött kecske nézelődik a buszmegállóban, mintha várná az érkező járatot (Fotó: Facebook/Szél Móni)

Kecske a buszmegállóban 

Szél Móni újságíró a saját Facebook-oldalán tette közzé a kecskéről készített fotót. A kecske viselkedése nyugodtnak tűnik, mintha valóban megszokta volna az emberek közelségét. Nem zavartatta magát, csak nézelődött, mintha tudná, hogy fotózzák.

– Parásztán, Szekszárd egyik külső városrészében gyakran látni kecskéket legelészni a zöld területeken. Ez egy bájos, mindennapi jelenség, amely a környék természetközeli hangulatát tükrözi. Számomra ez nemcsak megszokott látvány, hanem egy kedves pillanat, amit érdemes megörökíteni – mondta hírportálunknak Szél Móni, aki ezzel a képpel egy kis vidámságot is hozott a közösség mindennapjaiba. A  fotó emlékeztetett arra, hogy a hétköznapokban is lehetnek váratlan, kedves események, és arra is, hogy a természet és az emberi környezet harmóniája még mindig jelen van a városi életben.

Magyar parlagi kecske 

A képen látható kecske barna alapszínű, fehér foltokkal a has és a lábak környékén, valamint hosszú, ívelt szarvakkal. A testfelépítése karcsú, a szarvak kifelé és kissé hátrafelé hajlanak, ami jellegzetes vonás. Ez a megjelenés leginkább a magyar parlagi kecske fajtára utal. Ez egy őshonos magyar fajta, amelyet gyakran tartanak vidéki területeken, legeltetésre és tejtermelésre. Jellemzői:

  • Szín: változatos, de gyakori a barna-fehér kombináció.
  • Szarv: hosszú, ívelt, erős.
  • Alkalmazkodóképesség: jól tűri a legelős tartást, ezért gyakran látni külterületeken.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu