Az esős, hűvös hétfő után ez vár ránk a folytatásban – elképesztő novembernek nézünk elébe

Hétfőn egy hidegfront hozott esőt, aminek nagyon örültek a gazdák Tolnában. A hét további felében több napsütéses napra számíthatunk.

Gyorsan átvonult térségünkben a hidegfront. Az eddigi meleg ugyan mérséklődött, de még mindig sok napsütéses napra számíthatunk.

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Köd, élénk szél, napsütéses napok, ez vár ránk

Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de keleten, északkeleten időnként felhősebb lehet az ég, viszont említésre méltó csapadék sehol sem valószínű. Az északias szél reggel, délelőtt északkeleten még élénk lehet, máshol nem lesz jelentős a légmozgás. Hajnalra helyenként pára, köd képződik. Kora reggel mínusz egy és plusz 7, napközben 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerda reggelre többfelé képződik pára, köd, illetve rétegfelhőzet, amely helyenként csak lassan oszlik fel. Az ország nagy részén viszont sok napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható. Nyugaton, északnyugaton élénk, néhol erős lesz a déli, délkeleti szél. Reggel helyenként gyengén fagyhat, majd kora délutánra 12 és 17 fok közé melegszik a levegő – írta a koponyeg.hu

Csütörtök és péntek reggelre sokfelé képződik pára, köd, amely helyenként tartósabban megmaradhat, ugyanakkor Tolna nagyobb részén napos időben lesz részünk. Említésre méltó csapadék sehol sem várható.

Összességében az évszakhoz képest kellemes őszi időre számíthatunk. Esőre a hétvégéig nem kell számítani.