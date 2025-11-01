Ettől eldobod az agyad! Szlovákiában sebességkorlátozást vezetnek be a gyalogosokra

Gondoljunk csak bele, hogy látjuk az éppen elinduló buszunkat, de nem futhatunk utána, hiszen akkor megszegjük a törvényt. A szakadó esőben bőrig ázunk, de nem rohanhatunk be egy fedett helyre, mert akkor átlépjük a megengedett sebességhatárt. A Szlovákiában is közröhejt kiváltó gyalogos sebességkorlátozást 2026. január 1-től vezetnék be.

Sebességkorlátozás: Szlovákiában tilos gyorsan sétálni. Fotó: Mártonfai Dénes

Jobb, ha búcsút mondunk a városban futásnak és a dinamikus sétának. Ehelyett barátkozzunk inkább meg a lekésett csatlakozások és találkozók gondolatával.

Miért vezeti be a szlovák kormány a sebességkorlátozást?

A hivatalos indoklás szerint az új járdahasználatot szabályozó törvénymódosítással a kerékpárosokat, rollerese­ket, görkorcsolyázókat is szeretnék megfékezni. Ugyanis Szlovákiában ők is használhatják a járdát, így logikusnak tartja a parlament, hogy mindenkinek ugyanazzal a sebességgel kell araszolnia.