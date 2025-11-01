28 perce
Ettől eldobod az agyad! Szlovákiában sebességkorlátozást vezetnek be a gyalogosokra
Nem akármilyen törvénymódosítást fogadott el a pozsonyi parlament. Jövőre a gyalogosokra is bevezetik a sebességkorlátozást, aminek értelmében a járdákon nem lehet 6 km/h-nál nagyobb sebességgel sétálni.
Gondoljunk csak bele, hogy látjuk az éppen elinduló buszunkat, de nem futhatunk utána, hiszen akkor megszegjük a törvényt. A szakadó esőben bőrig ázunk, de nem rohanhatunk be egy fedett helyre, mert akkor átlépjük a megengedett sebességhatárt. A Szlovákiában is közröhejt kiváltó gyalogos sebességkorlátozást 2026. január 1-től vezetnék be.
Jobb, ha búcsút mondunk a városban futásnak és a dinamikus sétának. Ehelyett barátkozzunk inkább meg a lekésett csatlakozások és találkozók gondolatával.
Miért vezeti be a szlovák kormány a sebességkorlátozást?
A hivatalos indoklás szerint az új járdahasználatot szabályozó törvénymódosítással a kerékpárosokat, rollereseket, görkorcsolyázókat is szeretnék megfékezni. Ugyanis Szlovákiában ők is használhatják a járdát, így logikusnak tartja a parlament, hogy mindenkinek ugyanazzal a sebességgel kell araszolnia.
Mennyivel kell túllépni a sebességhatárt, hogy büntetés járjon érte? Mutatjuk a pontos számokatSokan még mindig abban bíznak, hogy néhány kilométeres sebességtúllépés belefér.
Fontos kiemelni, hogy az erről szóló módosítást csak a szlovák kormánykoalíció tagjai fogadták el, az ellenzék vagy tiltakozott, vagy tartózkodott. A helyi bumm.sk híroldala Juraj Krúpa, ellenzéki politikust Facebook bejegyzését idézte, aki azzal viccelődött, hogy így majd a bűnözők is csak 6 km/órás sebességgel futhatnak el a rendőrök elől.
A hír hallatán úgy időzítem a tervezett pozsonyi látogatásomat, hogy megnézzem, betartják-e az emberek. Kíváncsi lennék, hogy lesz-e olyan gyalogos, akit emiatt megbüntetnek.
- reagált a hírre olvasónk, Szabó Dániel.
A módosítás a gyalogosokra vonatkozó sebességkorlátozás mellett a jogosítványhoz szükséges kötelező orvosi vizsgálat korhatárát is megemelte. Ezt 65 éves korról 70-re módosították. Viszont ez utóbbi szabályozás eltörpül a humoros intézkedés mellett.
Ez sokakat érint! Kiderült, meddig látnak el a traffipaxok
Mindenesetre, különleges látvány lesz a szlovák járdákon kialakuló dugók tömkelege és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek mellett felállított traffipaxok sokasága is.