Sírfelirat helyett csak szórjanak a Dunába

Többször gondolkodtam már azon, milyen temetkezési módot is szeretnék magamnak. Sokáig azt hittem, egyértelmű: nekem nem lehet másutt a helyem, mint Tengelic lankás temetőjében. Az a hely mindig az otthonosság érzésével töltött el, erről korábban írtam már mindenszentekkor. Gyerekként és fiatalként úgy képzeltem, hogy majd én is déd- és nagyszüleim földjébe kerülök, egy kriptába velük.

Fotó: Kiss Albert

Felnőttként aztán megérkeztek a gyakorlati kételyek: lehet, hogy nincs is olyan rokoni vérvonal, amely jogot ad erre. Hiszen ez szimpla üzlet. Vagy már nincs is hely mellettük, legalábbis a testemnek. Ma már nem ragaszkodom semmihez, ha egyszer eljön az idő, döntsenek azok, akik itt maradnak. Mert az már nem rólam fog szólni, az az ő gyászuk lesz: hogyan tudnak elengedni, elbúcsúzni, megőrizni magukban. Ha nekik fontos a sírhely, hát legyen. Ha a földbe kapaszkodó emlékek segítik őket, akkor az a jó döntés.

Egy dolgot azonban szeretnék, ha így döntenek majd: legyen egy fotó is a sírfelirat felett. Régi sírköveken még gyakran látni ilyet. Nekem mindig kedves volt ez a gesztus, másnak talán morbid. Szeretek így ismeretlenül is megállni egy-egy régi arc előtt: elidőzni a tekintetén, elképzelni, hogyan élt, szeretett-e táncolni, olvasni, nagyokat sétálni. Jó lenne, ha egyszer – mondjuk száz év múlva – valaki egy őszi sírkerti séta közben nálam is megállna.

Megfoghatná a pillantásom, és elképzelne engem egy talán soha meg nem élt pillanatban. Ezernyi új, ismeretlen életem lehetne. Vagy felesleges a sok macera, inkább hagyjuk az egész cécót a csudába, és szórjanak szét a Dunába. Rímmel távozni, ez is elegáns lelépés lenne ám.