november 2., vasárnap

Achilles névnap

21°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szorongás

4 perce

A hét legijesztőbb órái: mi történik vasárnap este az agyunkban?

Címkék#vasárnap#szorongás#stressz

Mielőtt a hétfő beköszöntene, vasárnap este milliókban tör elő a nyugtalanság, mintha a hét legfélelmetesebb órái köszöntöttek volna rájuk. A vasárnapi szorongás nem ritka jelenség, de tehetünk ellene.

Keresztes Klaudia

Sokaknak ismerős az érzés: vasárnap este, amikor a hétvége már a végéhez közeledik, hirtelen egyfajta nyugtalan szorongás lesz úrrá rajtunk. Mintha nem lenne elég a hétköznapok rohanása, még a pihenés utolsó óráit is beárnyékolja a hétfő gondolata. Ezt nevezik „vasárnapi szorongásnak” – vagy ahogy angolul emlegetik: Sunday scaries. De mi áll a háttérben és tényleg csak a hétfői munkakezdés a ludas?

Nem csak a hétfő reggel közelsége okozza a vasárnapi szorongást.
Nem csak a hétfő reggel közelsége okozza a vasárnapi szorongást.
Forrás: iStock

Mi is pontosan a vasárnapi szorongás?

A vasárnapi szorongás a hét utolsó napján – különösen este – jelentkező feszültség, nyugtalanság, ingerlékenység vagy akár testi tünetek, mint fejfájás és gyomorgörcs. 

Sokan úgy vélik, mindez a hétfői munka vagy iskola miatti stressz következménye, ám a helyzet ennél összetettebb.

 Kutatások szerint a hétvége végén erősödik az időnyomás érzete: tudjuk, hogy a szabadidő véget ér és újra kötelezettségek várnak ránk. Ez önmagában is elegendő ahhoz, hogy feszültséget keltsen.

A vasárnapi levertségről nekem leginkább az általános iskola jut eszembe, amikor megnéztük délután a Disney- sorozatokat, és tudtam, vége a hétvégének, én meg még semmit nem tanultam hétfőre. Felnőttként már nem nyomaszt a vasárnap délután, de talán ez nagyban azért van, mert szeretem a munkámat, nagyon jó kollektíva tagja lehetek, nem stresszként élem meg, hogy hétfőn újra fel kell venni a ritmust. Valószínűleg szerencsés vagyok. A suliban viszont egyáltalán nem vettem könnyen az akadályokat, már ami a tanulást illeti, úgy emlékszem, sokkal többet aggódtam, hogy sikerül-e megfelelnem

–mondta el egy olvasónk a téma kapcsán.

Nem csak a hétfői munka tehet róla

A jelenség mögött gyakran mélyebb okok húzódnak meg. Az egyik leggyakoribb a munka és magánélet közti egyensúly hiánya. Ha valaki hét közben teljesen kimerül, a hétvége marad az egyetlen menekülőútja. Ilyenkor a pihenés végének gondolata természetesen szorongást vált ki. A másik tényező a túlzsúfolt hétvége: sokan próbálnak mindent bepótolni – házimunkát, családi programokat, pihenést. A túl sok elvárás viszont épp az ellenkező hatást váltja ki: ahelyett, hogy feltöltődve vágnánk neki a hétnek, még fáradtabbak leszünk.

A The Sun felmérés szerint a vasárnapi szorongás leggyakoribb kiváltói:

a hétfői munkaterhek (53 százalék)

a végtelennek tűnő feladatlista (34 százalék)

a közelgő megbeszélések (28 százalék)

Bár sokan próbálják elterelni figyelmüket tévénézéssel, telefonozással, sétával vagy zenével, a válaszadók negyede úgy érzi, nincs igazán hatékony eszköze a feszültség csökkentésére.

Amikor a biológia is közbeszól

Sajnos a legnagyobb ellenségünk a hétvégi feltöltődésben mi magunk vagyunk. A hétvégi késői lefekvések és hosszabb alvások könnyen felboríthatják a cirkadián ritmust, azaz a szervezet természetes biológiai óráját. Ennek hatására a hétfői ébredés még nehezebb, de a feszültség már vasárnap este megjelenhet: a test és az agy „készenlétbe helyezkedik”, miközben még pihenésre lenne szükség.

Két egyszerű módszer a vasárnapi szorongás ellen?

  1. Tudatos tervezés
    Osszuk be előre a heti feladatokat – így nem vasárnap este zúdul ránk a „teendőhegy” nyomasztó érzése.
  2. Kiegyensúlyozott alvásrend
    Ne csússzunk el túl későn a lefekvéssel hétvégén sem, így kevésbé borul fel a bioritmus és könnyebben indul a hét.

Ha a szorongás tartós vagy egyre erősebb, érdemes szakemberhez fordulni. Előfordulhat, hogy mélyebb munkahelyi vagy életvezetési nehézségek állnak a háttérben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu