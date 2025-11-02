4 perce
A hét legijesztőbb órái: mi történik vasárnap este az agyunkban?
Mielőtt a hétfő beköszöntene, vasárnap este milliókban tör elő a nyugtalanság, mintha a hét legfélelmetesebb órái köszöntöttek volna rájuk. A vasárnapi szorongás nem ritka jelenség, de tehetünk ellene.
Sokaknak ismerős az érzés: vasárnap este, amikor a hétvége már a végéhez közeledik, hirtelen egyfajta nyugtalan szorongás lesz úrrá rajtunk. Mintha nem lenne elég a hétköznapok rohanása, még a pihenés utolsó óráit is beárnyékolja a hétfő gondolata. Ezt nevezik „vasárnapi szorongásnak” – vagy ahogy angolul emlegetik: Sunday scaries. De mi áll a háttérben és tényleg csak a hétfői munkakezdés a ludas?
Mi is pontosan a vasárnapi szorongás?
A vasárnapi szorongás a hét utolsó napján – különösen este – jelentkező feszültség, nyugtalanság, ingerlékenység vagy akár testi tünetek, mint fejfájás és gyomorgörcs.
Sokan úgy vélik, mindez a hétfői munka vagy iskola miatti stressz következménye, ám a helyzet ennél összetettebb.
Kutatások szerint a hétvége végén erősödik az időnyomás érzete: tudjuk, hogy a szabadidő véget ér és újra kötelezettségek várnak ránk. Ez önmagában is elegendő ahhoz, hogy feszültséget keltsen.
A vasárnapi levertségről nekem leginkább az általános iskola jut eszembe, amikor megnéztük délután a Disney- sorozatokat, és tudtam, vége a hétvégének, én meg még semmit nem tanultam hétfőre. Felnőttként már nem nyomaszt a vasárnap délután, de talán ez nagyban azért van, mert szeretem a munkámat, nagyon jó kollektíva tagja lehetek, nem stresszként élem meg, hogy hétfőn újra fel kell venni a ritmust. Valószínűleg szerencsés vagyok. A suliban viszont egyáltalán nem vettem könnyen az akadályokat, már ami a tanulást illeti, úgy emlékszem, sokkal többet aggódtam, hogy sikerül-e megfelelnem
–mondta el egy olvasónk a téma kapcsán.
Nem csak a hétfői munka tehet róla
A jelenség mögött gyakran mélyebb okok húzódnak meg. Az egyik leggyakoribb a munka és magánélet közti egyensúly hiánya. Ha valaki hét közben teljesen kimerül, a hétvége marad az egyetlen menekülőútja. Ilyenkor a pihenés végének gondolata természetesen szorongást vált ki. A másik tényező a túlzsúfolt hétvége: sokan próbálnak mindent bepótolni – házimunkát, családi programokat, pihenést. A túl sok elvárás viszont épp az ellenkező hatást váltja ki: ahelyett, hogy feltöltődve vágnánk neki a hétnek, még fáradtabbak leszünk.
A The Sun felmérés szerint a vasárnapi szorongás leggyakoribb kiváltói:
a hétfői munkaterhek (53 százalék)
a végtelennek tűnő feladatlista (34 százalék)
a közelgő megbeszélések (28 százalék)
Bár sokan próbálják elterelni figyelmüket tévénézéssel, telefonozással, sétával vagy zenével, a válaszadók negyede úgy érzi, nincs igazán hatékony eszköze a feszültség csökkentésére.
Amikor a biológia is közbeszól
Sajnos a legnagyobb ellenségünk a hétvégi feltöltődésben mi magunk vagyunk. A hétvégi késői lefekvések és hosszabb alvások könnyen felboríthatják a cirkadián ritmust, azaz a szervezet természetes biológiai óráját. Ennek hatására a hétfői ébredés még nehezebb, de a feszültség már vasárnap este megjelenhet: a test és az agy „készenlétbe helyezkedik”, miközben még pihenésre lenne szükség.
Két egyszerű módszer a vasárnapi szorongás ellen?
- Tudatos tervezés
Osszuk be előre a heti feladatokat – így nem vasárnap este zúdul ránk a „teendőhegy” nyomasztó érzése.
- Kiegyensúlyozott alvásrend
Ne csússzunk el túl későn a lefekvéssel hétvégén sem, így kevésbé borul fel a bioritmus és könnyebben indul a hét.
Ha a szorongás tartós vagy egyre erősebb, érdemes szakemberhez fordulni. Előfordulhat, hogy mélyebb munkahelyi vagy életvezetési nehézségek állnak a háttérben.