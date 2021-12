A Bátaszékhez tartozó Kövesden – négy-öt kilométer a távolság – ennél rosszabb a helyzet, bár ott többen élnek mint Murgán, közel kétszázan. A helyiek szeretik a települést, csendes, nyugodt a környék, de a bolt hiánya komoly gondot jelent nekik. Néhány éve zárt be a helyi bolt, a kocsmával együtt, egy épületben voltak. Lejárt a szerződésük. Az épületet már el is adták. Egy darabig járt ki egy mozgóboltos, de már az sem megy Kövesdre. Nincs más megoldás, mint be kell utazni Bátaszékre bevásárolni. A fiatalabbak még megoldják, van, aki gyalog, más biciklivel és van, aki a helyi járatos busszal, az idősebbeknek – többen kilencven körül járnak – viszont nagy problémát jelent a bolt hiánya.