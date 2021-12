Az általunk megkérdezett szekszárdi utazási iroda ugyancsak erős belföldi forgalomról számolt be, amely szerintük az egész évet jellemezte. Náluk a hazai szálláshelyek közül elsősorban a vidéki, eldugott magánházakat keresik, ahol jakuzzi, wellness és szauna is van. Bár a külföldi utak iránti érdeklődésben némi visszaesést tapasztalnak a járványhelyzet miatt, online felületükre azonban így is az ország számtalan pontjáról érkeznek foglalások. A célpontok közül Dubaj, a Maldív szigetek, Mexikó, Mauritius és Jamaica vezet.