– Önök is láthatják, hogy a térségben rengeteg út újul meg. Erre a programra már 13 milliárd forintot költöttünk, de épül az új Duna-híd is. Paks környékén járva pedig már messziről látható az új blokkok felvonulási területén épülő létesítmények acélszerkezete – mondta Süli János. Folyamatos a munka a felvonulási területen: öt komplexumban összesen 18 épület vagy építmény létesítése halad folyamatosan. Épül a betonüzem, az acél- és betonacél-szerelő üzem komplexuma, több igazgatási és kiszolgálóépület, a korróziógátló munkálatok komplexuma és egy fővállalkozói raktár is.



Az engedélyezésben is számtalan előrelépés történt: megkezdődött például a reaktortartályok engedélyezése. A Paks II. Zrt. november 16-án benyújtotta a reaktortartályok gyártási engedélye iránti kérelmet az Országos Atomenergia Hivatalnak. Az engedély birtokában reaktortartályokat az oroszországi Volgodonszkban gyártják várhatóan mintegy 36 hónap alatt, orosz és magyar szakemberek folyamatos kontrollja mellett. Folyamatban van a ­létesítési engedély elbírálása, mindeközben pedig a Paks II. projekt egyebek mellett megszerezte a fizikai védelmi engedélyt, illetve a villamoslétesítési (hálózatra csatlakozási) engedélyt. Néhány hete pedig megkapta a beruházás az engedélyt a résfal- és a talajmegerősítési tesztek munkálataira, illetve a mínusz ötméteres szint feletti talaj kiemelésére.



– Nagyon fontosak számunkra a beruházás térségében élők, éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy rendszeresen, a döntéshozó szintről kapjanak információt a Paks II. projektről – hangsúlyozta az ülésen a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója.



A rendezvény végén, a kérdések megválaszolását követően Mittler István kiemelte: a projekt előrehaladásáról a jövőben is első kézből fognak tájékoztatást nyújtani a megjelentek számára.



Orbán Viktor miniszterelnök december 17-én a Karmelita kolostorban fogadta Alek­szej Lihacsovot, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatóját. A megbeszélésen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Süli János, a Paks II. projektért felelős miniszter is. A felek megállapították: a Pakson épülő két új blokk a garanciája annak, hogy a következő évtizedekben is hazai forrásból a szükséges mennyiségben rendelkezésre álljon az olcsó, klímabarát villamosenergia. Az Európát sújtó rezsiválság idején különösen fontos, hogy az atomenergia az ellátásbiztonságon túl az árstabilitás megteremtésében, a rezsicsökkentés fenntartásában is jelentős szerepet játszik – hangzott el.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Alekszej Lihacsovot, a Roszatom vezérigazgatóját Fotó: MTI

Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A megbeszélésen szóba került az is, hogy egyre több uniós ország ismeri fel: a klímavédelmi célkitűzések elérése érdekében a megújuló energiaforrások mellett hosszú távon érdemes az atomenergiára támaszkodni – írta meg az MTI.



Az egyeztetésen áttekintették a Paks II. projekt aktuális státuszát. Amint arról Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár beszámolt, a felek azon dolgoznak, hogy a legszigorúbb magyar és nemzetközi előírásokkal, illetve biztonsági követelményekkel összhangban valósuljon meg a beruházás, és a két új paksi blokk 2029-ben és 2030-ban megkezdhesse kereskedelmi üzemét. (Forrás: paks2.hu)