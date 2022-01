Nagyon szép borok készülhettek a tavalyi szőlőkből, mondta Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend nagymestere. Bár minden termelő arra készül – joggal –, hogy kiváló lesz az évjárat, azt is látni kell, hogy hozzáértés, szakértelem híján rossz borok is születhetnek. Voltak ugyanis szélsőséges adatok, melyeket kezelni kellett. Például a szőlőterület fekvése, a terhelés meghatározta a termés cukorfokát, savtartalmát. Érdekes módon tavaly a magas cukorfok mellé nem társult alacsony savtartalom, mondta a szakember. Bár volt arra is példa. A lényeg, hogy mára stabilizálni lehetett a borokat, ebben a házasítások is segíthettek annak, akinek erre szüksége volt.