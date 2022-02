– Egy lakásban, egy kiskertben is kialakítható, de működnek közösségek is ezeken az alapokon, amiknek van ilyen szociális tervezési rendszere. Semmi extra és új dolog nincs ebben, csak a régi dolgokat és megfigyeléseket helyezi rendszerbe. Ugye sokszor halljuk, hogy ezek a dolgok rég mind működtek, de ez már nagyon régen volt. Ez nem egy kertészkedési módszer, a permakultúra nem fogja azt mondani, hogy kettő vagy négy centiméterre ültesse el a növényeit. Ad egy rendszerszemléletet, amiben összeszedi azokat az elemeket, amikre szükség van és nagyon hosszú megfigyelés után az adott területen, az adott feltételek mellett, milyen funkcióknak kell megfelelni. Az ember a része ennek a hálózatnak, nem az irányítója, a kívülről mozgatója, hanem a részeként neki is jól kell magát éreznie ebben a rendszerben. Az ő szükségletei, az erőforrásai mind belemennek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy sok elem van egy hálózatban, és minden mindenre hatással van. Az alapjai egyáltalán nem újak, mintának a természet működési rendszereit veszi alapul, alkalmazkodik a ritmusához. Megpróbálja gyakorlatilag minden szinten az élelemtermeléstől kezdve, a fizikai, szellemi jóllét közti harmóniát megteremteni, a tervezésekbe átvinni. Ennek próbál a permakultúra rendszerszintű tervezési szemlélete megfelelni.