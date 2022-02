Érdemes ellenőrizni a besorolást

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte az összes őszi vetésű kultúra esetében a február 1-től történő fej­trágyázás engedélyeztetését. Egyelőre nem tudni, hogy az Európai Bizottság elfogadja-e a tilalmi időszak rövidítését. Erre akkor kerülhet sor, ha a termőföldeken folyó vizsgálatokkal bizonyítható, hogy a korábbi fejtrágyázás nem okoz a talajokban nitrátterhelést. Hazánk mezőgazdasági területéből eddig mintegy négymillió hektár termőföldet minősítettek nitrátérzékenynek. A megye közel felén, a keleti, északi, de a déli területeken is foltokban, van ahol összefüggő területek számítanak nitrátérzékenynek, például Nagymányok, Vár­alja, Alsónána, Báta, Bátaszék körzetében is. Maga a besorolás évről évre változhat, ezért nem árt, ha a gazdálkodók időről időre ellenőrzik ezt az MVH honlapján, ahol a blokkazonosító szerint is jelölik a nitrátérzékeny területeket. Ezeken a tájakon a trágyázás külön szabályozását az indokolja, hogy normál évben ősszel, télen töltődik fel a talaj csapadékkal.