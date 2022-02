A takarmány típusa két részre oszlik a szarvasok esetében. Kapnak szemes takarmányt, kukoricát, búzát, gabonaféléket és szálastakarmányt is, fűszénát és esetlegesen silóféléket, melyek kicsit lédúsabbak. A téli eleség 98 százaléka saját termelésből származik, nem a versenypiacról szerzik be. A gazdálkodás, mint fő tevékenység itt is megmutatkozik, így a saját mezőgazdasági területek termését visszaadják a természetnek vadetetés formájában. Csak kis tételben van szükség külső forrásból való beszerzésre. Ezek többnyire mikroelemeket tartalmazó speciális készítmények, melyeket a takarmányhoz adnak. A gímszarvasnak nagyon fontos a fás szárú tápanyag. A téli fakitermelések során rengeteg gally és rügy kerül a földre. Ezeket folyamatosan fogyasztják rendkívül magas ásványianyag-tartalmuk miatt.

Sétáló János az állandó etetőhelyeket hetente két-három alkalommal tölti fel kiegészítő takarmánnyal (Fotó: Makovics Kornél)