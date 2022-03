A 2022. első negyedévi karbantartási tevékenységet Bara László üzemvezető foglalta össze a találkozón. Azt mondta, hogy elvégezték az ütemterv szerinti úgynevezett kiskarbantartást. Ennek keretében a beszállítókocsi csapágycseréjére került sor, illetve újra cserélték a sugárzásálló kamerát, amivel a betárolást kísérik figyelemmel. Beszámolt róla, hogy egy új karbantartás-nyilvántartó szoftvert is kidolgoztak, de ezt most még nem használták, terveik szerint majd az őszi nagykarbantartáson tesztelik.



A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése kapcsán szó esett arról is, hogy eddig hat modul épült meg. Ezekben 11 416 kiégett fűtőelem-kazetta tárolására van lehetőség, máig 10 207 került a helyére. Ebben az évben 420 kazetta betárolását tervezik. Jelenleg folyik az atomerőmű elhasznált fűtőelemeinek tárolására szolgáló létesítmény 25–28. számú kamráinak kialakítása. Ezekben egy új tárolási módszert alkalmaznak majd. Ez hatékonyabb és ezzel együtt gazdaságosabb is, mert a sűrűbb rácsosztásnak köszönhetően több kazetta elhelyezésére nyílik lehetőség.



Honti Gabriella kommunikációs osztályvezető az RHK Kft. által üzemeltetett, radioaktív hulladékok elhelyezésére szolgáló tároló tevékenységéről elmondta, hogy mind Püspökszilágyban, ahol intézményi hulladékot fogadnak, mind a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban az éves határérték alatt maradtak a kibocsátási értékek. – Ez fontos visszacsatolás telephelyeink biztonságos működéséről – hangsúlyozta.



Elmondta, hogy Bátaapátiba eddig 6534 hordónyi hulladékot szállítottak el az atomerőműből. Ennek egy része a technológiai épületben van, a zöme pedig a földalatti tárolókamrában. A jövőben itt is egy új koncepciót alkalmaznak, amelytől a KKÁT-hoz hasonlóan jelentős megtakarítást várnak.



Dr. Filvig Géza, a TEIT elnöke élve a találkozás adta lehetőséggel, rövid tájékoztatást adott a társulás idei terveiről, feladatairól. Aláhúzta, hogy legfontosabb célkitűzésük a bizalom fenntartása, építése a lakosság körében mind az atomerőmű, mind a KKÁT üzemeltetésével kapcsolatban.

Folytatódnak a fúrások Boda térségébenHonti Gabriella, az RHK KFt. kommunikációs osztályvezetője a Boda térségében zajló kutatásokról is naprakész információval szolgált a polgármesterek számára. – A nagyaktivitású hulladékok végleges elhelyezésére irányuló kutatások napjaink nagy projektjei közé tartoznak, hiszen fontos törekvésünk, hogy ne hagyjunk felesleges terhet a jövő generációra – vezette be a Nyugat-Mecsekben folyó kutatásokra vonatkozó beszámolóját Honti Gabriella. Elmondta, hogy a múlt évben három fúrást végeztek összesen 3065 méter hosszúságban, az így nyert minták fontos információkat hordoznak. A következő kutatási fázis tervét az Országos Atomenergia Hivatal elé fogják terjeszteni, ez újabb hat fúrást tartalmaz összesen 5600 méter mélységben. A program keretében közmeghallgatást is tartanak.