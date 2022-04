– Huszonöt éves az ipari park, ahol már korábban is volt hasonló inkubátorház, amelyet időközben egyéb funkciókkal megtöltöttünk. A most átadott ingatlannak az a szerepe, hogy megfelelő helyet biztosítson az erőműnek bedolgozó új vállalkozóknak. Várhatóan egyre több cég érkezik majd a térségbe, amely nem rendelkezik hasonló módon felszerelt létesítménnyel, ezért is kezdünk neki a második ilyen csarnok építésének – mondta a Paks II. beruházás helyszínétől néhány száz méternyire, a Vállalkozói Információs Pont szomszédságában található ipari csarnok ünnepélyes átadásán Süli János.



A paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter a PIP Nonprofit Kft. előtt álló további feladatokról, így például a beruházás miatt szükségessé vált szálláshelyfejlesztésről, a kikötő irányába építendő út kialakításáról, és egyéb útfejlesztésekről is beszélt.



Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott beszédében kiemelte, hogy az ipari park bővülése örömteli esemény Paks városa és a környékbeli települések számára is.



– Magyarország szempontjából óriási jelentősége van annak, hogy itt megvalósulhat Közép-Európa egyik legnagyobb beruházása, a Paksi Erőmű 5. és 6. blokkjának megépülése. Az elmúlt hónap eseményei rámutattak arra, hogy ez miért ennyire fontos – fogalmazott. – Elengedhetetlen a beruházás, hiszen Magyarország lakóinak és a vállalkozásainak fontos, hogy elérhetó legyen a kiszámítható, biztonságos és olcsó villamosenergia. Az ilyen beruházás támogatja Magyarország klímapolitikáját, köszönhetően annak, hogy az erőmű nem bocsát ki széndioxidot, ezért a környezetvédelem szempontjából is nagyon fontos – tette hozzá.



– Azért jelentős, hogy hasonló beruházások készüljenek, mint ez a csarnok, hogy az ide érkező munkavállalók, vállalkozások megfelelő körülmények között végezhessék a tevékenységüket. Akik itt dolgoznak, 21. századi körülmények közé kerülnek – hangsúlyozta – emelte ki.