Közel harminc éve, 1993-ban ötven tehénnel kezdte bérelt istállóban a gazdálkodást Zsidi János. Aztán megvette az istállókat, és még kettőt épített a telephelyen, Bogyiszló külterületén, Kisdéren. Pályázatok segítségével fejőházat, tejházat és más kiszolgáló létesítményeket, tárolókat hozott tető alá, gépeket, földeket vásárolt, önellátásra törekedve megtermelte a takarmány nagy részét. Az állományt is bővítette, a jelenlegi háromszáz szarvasmarhájából 190 a fejőstehén. A környék legnagyobb tejtermelője, megyei szinten is kiváló eredményeket ér el.

– Ez egy családi gazdaság – mondja –, a szüleimmel kezdtem; ők már sajnos nem élnek. Most a legfőbb segítőm a sógorom, Illés István. A két család tagjai és négy alkalmazott látja el a tennivalókat. Nekem nem ilyen végzettségem van, autóvillamosság-szerelő vagyok, de fokozatosan mindent megtanultam, segítettek a szakemberek, akik már a téeszes időkben is ezzel foglalkoztak, legtöbbet Csábrák Csaba az adminisztrációban és a szaporodásbiológiai kérdésekben. Ez a bogyiszlói téesz telephelye volt, csak veszteségesnek ítélték a szarvasmarha-ágazatot, s mi kibéreltük a területet. Szerződtünk a Tolnatejjel, naponta kétszer jön a tartálykocsi, s viszi, amit lefejtünk. Az egy tehénre vetített átlag nagyon jó, a megyében többször is a mi tehenészetünk volt az első.