Ahol egy-egy gyümölcsfa van, legfeljebb csalódást okoz, ha az adott évben nem sikerült megkóstolni a termését, ahol viszont több száz barackfáról kell gondoskodni – metszeni, permetezni, a területet tisztán tartani, fűnyírással vagy tárcsázással – ott komoly anyagi kárt szenved el a gazdálkodó.



– Az elmúlt három évben alig volt mit leszedni a kajszifákról, a tavaszi fagykárral úszott el a termés, mondta Komonyi Orbán bátaszéki termelő. Másfél hektárnyi termőterületük van sárgabarackból, és idén telepítettek még hozzá újabb egy hektárt.



– Idén ismét izgulhatunk azért, hogy a március közepén kezdődött fagyokat túlélik-e a rügyek. Ugyanannak a területnek az egyik végére és a másik végére is helyeztünk ki egy-egy hőmérőt, mely a minimum és maximum hőmérsékletet is méri. A terület egyik felén kedden hajnalban plusz 3 fok, a másik végén mínusz 2 fok volt. Pár napja viszont mínusz 7 fok. A korai fajták közül több fán is látszik a fagy hatása, de vannak barackfák, ahol még van okunk a bizakodásra. A virágot szétszedve, a bibét vizsgálva látszik, hogy a fagy még nem tette tönkre. Normális évben június elején érne be az első korai barackunk.



Bonyhád határában még hidegebb volt. A majosi termőterületen kedden hajnalban mínusz 4,5 fokot, tíz nappal korábban pedig mínusz 13 fokot mértek, mondta Kerekes László sárgabarack-termelő. Jelenleg az látszik, hogy náluk a korai fajták egy részét érte jelentős fagy­kár, ugyanakkor vannak fák, ahol a virágzás még csak most indult meg. Melegszik az idő és a méhek is megjelentek a fák körül. Idén korábban jött a tavaszi fagy, mint tavaly, talán van remény arra, hogy néhány fajta túléli a hideget, mondta Kerekes László.



Szászi Lucának szintén Bátaszék határában van két hektárnyi termőterülete kajsziból. Folyamatosan figyelik a hajnali hőmérsékleteket. Itt is mértek mínusz 7 fokot többször is. A fákon egyelőre nem látszik, hogy megcsípte volna a hideg, de még sok minden közbejöhet a termésig. Tavaly szerencséjük volt, mert a korai fajták kivételével szép termésük volt, noha az országban akkor alig volt sárgabarackból termés. A napokban kezdik a permetezést monília ellen.