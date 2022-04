Bonyhád polgármestere kiemelte, a járványhelyzet alapjaiban megváltoztatta az életünket az elmúlt két évben. Ennek ellenére 2021-ben minden eddiginél magasabb, 669 millió forintot meghaladó iparűzésiadó-bevételt realizálhatott az önkormányzat. Az ipari park fejlesztésére is kitért. Azt mondta, már a harmadik projekten dolgoznak.

Hét szerződést kötöttek olyan cégekkel, akik a városba szeretnének betelepülni. – Ez azért fontos, mert többek között az iparűzésiadó-bevételből lehet finanszírozni olyan támogatásokat, amelyekkel a sport- és a civil szervezeteket is segíthetjük minden évben – emelte ki.

Hangsúlyozta, az imént említettek tükrében is kijelenthető, hogy a gazdasági környezet, a város fejlesztése az elmúlt időszakban is biztos alapokon állt. Most már „csak” a pandémia miatt háttérbe szorult, korábban tapasztalt pezsgő civil életet, színes rendezvénykínálatot kell visszahozni a mindennapokba.

Ehhez járul hozzá az önkormányzat által nyújtott működési támogatás. Emlékeztetett, a város 3,5 milliárd forintos költségvetési főösszegéből 30 millió forintot különítettek el a sportszervezetek számára, amihez plusz 10 millió forint tartalékkeretet is elkülönítettek arra az esetre, ha valamelyik klub osztályt vált. A civil szervezetek működését összesen 6 millió forinttal segítik.

Mindezen felül külön költségvetési soron támogatja a város az önkéntes tűzoltó-egyesület, a polgárőrség, valamint az „Együtt 1másért” Nappali Intézmény működését. Ezekkel együtt megközelíti a 60 millió forintot a sportnak és a civileknek nyújtott támogatás.