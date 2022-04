Idén az enyhe tél nagyon kedvezett az epernek, így a legtöbb megyei termelő is jó minőségű és bőséges termésre számít. A friss magyar szamóca könnyen megkülönböztethető a még koraéretten leszedett és több ezer kilométerről ideérkező importtól. Például a magyar áru állagra nem olyan kemény és a csészelevelei frissebbek, nem beszélve a nagyságrendekkel jobb ízéről.

A szedresi Bogdán család évek óta foglalkozik fólia alatt termelt eperrel. Idén a tél ugyan enyhe volt, de a március, április eleje hideg, gyakori hajnali fagyokkal. Ez náluk lassította a termés beérését. Jelenleg az eper a sziromhullatásnál tart, legalább két hét mire szedhetnek róla, mondta Bogdán Mária, de hozzátette, a szomszéd termelőnél már szedik az gyümölcsöt, ők korábban kezdtek. Úgy hallani, hogy a felvásárlási ár kilónként 3-4 ezer forint körül van, és erre teszi rá a maga hasznát a kereskedő. Idén a termelőknek is többe került a vegyszer, a műtrágya és a gázolaj is.

Medinán vasárnap este fél tíz körül jégeső esett, még szerencse, hogy az eper fólia alatt volt, mondta az egyik helyi termelő, de a sárgabarackot megkalapálta a jég, tette hozzá.

Szekszárdon is május elejére várják a legkorábbi fóliás epret, mondta Göttlinger Zoltán, aki a helyi piacon árul. Ha marad a meleg idő, fokozatosan bontják le a fóliákat, úgy tervezik május végére már szabadföldit is vehet a vásárló. Kérdés persze mennyiért.

A termelők szerint, jó lenne, ha az ellenőrök körülnéznének az útszéli árusok között is, a hazainak mondott eper valóban hazai-e, vagy megveszik a jóval olcsóbb importot és átcsomagolják. Rontva ezzel a hazai termelők piacát.

Hétről hétre változik az ára

Sőth Mihály Szekszárd határában értékesíti a zöldséget, gyümölcsöt immár évek óta. Mint mondta, náluk magyar és külföldi eperből is válogathatnak a vásárlók, a külföldi jóval olcsóbb, igaz a minősége is más mint a hazainak. A magyar epret egyelőre Dunavecséről hozza, korábban Kiskunfélegyházáról vette, kilójáért 3 ezer forintot kért a termelő. Nyilván hétről hétre változik az ár, ahogy egyre több eper érik be.

Három fázisban érkezik a magyar gyümölcs a kereskedelmi forgalomba. Múlt héten a – részben – fűtött fóliasátras termés, majd utána május elejével a bakhátas, fátyolfóliás termőterületekről, és május közepétől nagy mennyiségben a szabadföldi szamóca. A hazai termés - időjárástól függően - június közepéig-végéig kitart.

A hazai üzemi szamóca-termőterület mintegy 650 hektár, évente, az időjárási viszonyok miatt átlagosan 8-10 ezer tonna áru terem. A termőterület 20-20 százaléka Bács-Kiskun és Pest megyében található, Tolna megyében huszonöt hektáron foglalkoznak eperrel.