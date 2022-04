A Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében készülő, a Kalocsát Dunaszentgyörggyel összekötő új útszakasz az 51. sz. főutat köti össze a 6. sz. főúttal és az M6 autópályával. Az út Pakstól délre haladva keresztezi a Dunát, és egy-egy körforgalom is épül majd a Paksot Gerjennel és a Dunaszentgyörgyöt Faddon át Tolnával összekötő utakon, valamint a Paks és Szekszárd közötti szakaszok keresztezésénél. Szintén e beruházásban valósul meg egy másik, fentebb érintőlegesen már említett leendő országos közút, amely Paks és Gerjen között teszi komfortosabbá az utazást.



A körülbelül 13 km hosszon kivitelezésre kerülő 512. sz. főúton, a Duna felett egy új, 2x1 sávos, összesen 946 méter hosszúságú híd épül, melynek méretei magukért beszélnek: 2 x 3,50 méter szélességű útpálya, kétoldali, 2,25 méter szélességű, kétirányú kerékpárút biztonsági sávokkal és korlátokkal. Az új Duna-híd előtt és után a főút alatt egy-egy vasbeton kerethíd is készül, hogy átvezesse az árvízvédelmi gátakon közlekedő forgalmat.



A Paksot Gerjennel összekötő út 11 kilométeren épül meg. A tervezési szakasz eleje Gerjen belterületére esik, az ott lévő jelenlegi csomópont fő iránya a településen belül található komphoz vezető irány, viszont a beruházás megvalósulását követően a fő irány módosulni fog, az az új úté lesz. A csomópont helyszínrajzi jellegét megtartva, a fő irányhoz igazítottan szintén átépítésre kerül. A készülő út a csomópontot elhagyva egy adott pontig a meglévő földút vonalvezetését követi, majd ráfordul az atomerőmű déli bejáró útjához vezető szakaszra. A beruházások részét képezik a hídon átvezető kerékpárút-szakaszok és az ingatlanok megközelítését szolgáló szervizutak, földutak is.



A munkaterületen tavaly tavasz óta zajlik a kivitelezés, ez idő alatt elkészült a bal oldali hullámtéri híd szerelőterének kialakítása és megkezdődött az acél hídszerkezeti elemek helyszínre szállítása, összeillesztése. Ezen hídszakasz szakaszos előretolással kerül majd a végső helyére. Az új Duna-híd előtt és után tervezett két kisebb, a kezelőutak főpálya alatti átvezetését biztosító híd építése csak a kétoldali ártéri hidak elkészülte és a szerelőterek elbontása után kezdődik meg.

A két megvalósuló út összhosszának nagyjából a felén elkészült a töltésalapozás. Továbbá az 512. sz. főút egy 1,1 kilométer hosszú szakaszán már kész a pályaszerkezet az alap aszfaltrétegig. Jelentős árokszakaszok is elkészültek, amelyek, végleges funkciójukhoz hasonló módon, a megfelelő vízelvezetést voltak hivatottak biztosítani annak érdekében, hogy a téli, esetlegesen csapadékosabb időjárás ne tegyen kárt a már elkészült létesítményekben. Ezen túlmenően, elsősorban a Tolna megyei oldalon, köszönhetően a javuló időjárási körülményeknek folytatódtak a töltésalapozási és -építési munkálatok, valamint az alsóbb pályaszerkezeti rétegek kivitelezése is.



A beruházás fontos eredménye lesz, hogy a megvalósuló híd közúti összeköttetését biztosító új főút a kalocsai kistérség, illetve Bács-Kiskun megye számára teremt az eddigieknél jelentősen rövidebb kapcsolatot a 6. sz. főúttal és az M6 autópályával. A Duna két partján elterülő területek összekapcsolásával az új főút a megépítése után komoly gazdaságélénkítő hatást fejthet ki. Az ily módon megélénkülő forgalomnak köszönhetően jelentősen módosulni fog az utazási idő, hiszen Kalocsáról, mint a térség jelentős nagyvárosától jelenleg kb. 40 perc alatt lehet eljutni az M6 autópályáig, illetve a Duna által elválasztott Kalocsa és Paks között is hozzávetőlegesen 1 óra körüli menetidővel kell számolni. Az épülő híd használatával ezek az intervallumok hozzávetőlegesen 15 percre fognak csökkenni.