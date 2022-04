Megnyílt az egységes kérelem kitöltési felülete április 6-án, tehát a gazdálkodók már benyújthatják a kérelmeiket. A közvetlen támogatások keretében közel 480 milliárd forint támogatást igényelhetnek, a vidékfejlesztési támogatásoknál pedig a 230 milliárd forintot is meghaladhatja a várható összes igénylés.

Az egységes kérelem révén idén negyven közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímhez kapcsolódóan igényelhetnek a termelők támogatást, több adatszolgáltatási kötelezettséget is teljesíthetnek, valamint kifizetési kérelmet adhatnak be. Tolna megyéből több mint tízezer gazdálkodót érint a földalapú és az agrár-környezetgazdálkodási (akg) támogatások igénylése.

Az idei évben – az uniós szabályoknak köszönhetően – továbbra is átmeneti időszakra kerül sor, ennek révén az eddig megszokott és megismert támogatási jogcímek vehetők igénybe. A SAPS (földalapú) és a zöldítés várható együttes összege az elmúlt évekhez hasonlóan, a forint árfolyamától függően, 80-85 ezer forint körül alakulhat hektáronként.

A megye egyik jelentős családi gazdálkodója a szekszárdi Hauszknecht Ferenc, aki családjával szántót és legelőt művel. Mint mondta, földalapúra, zöldítésre és akg-re is pályáztak és nyertek is. Bevállalták az ezekhez kapcsolódó kötelezettségeket is, a talajvizsgálattól kezdve a környezetkímélő teendőkig.

Mivel már többször is megnyerték ezeket a támogatásokat, így több alkalommal tartottak náluk ellenőrzéseket még a kifizetések előtt, de eddig mindig „átmentek a vizsgán”. Hauszknecht Ferenc elmondta, a saját földjeiket művelik, így még jobban vigyáznak rá, természetes számukra, hogy betartják a szigorú elvárásokat.

A technikai változások közül lényeges, hogy a Vidékfejlesztési Program „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” és „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című, tavaly megjelent pályázati felhívásokkal kapcsolatban megkapott döntések alapján az idei egységes kérelem keretében is már be kell nyújtani a kifizetési kérelmeket. Ennek elmulasztása a hároméves programból történő kikerülést eredményezi.

Lényeges változás az is, hogy az Európai Bizottság a tagállamok, köztük Magyarország sürgetésére március 23-án kiadta azt a határozatát, amely az élelmezésbiztonság és a takarmányellátás biztosítása érdekében a 2022-es közvetlen támogatások igénylése vonatkozásában a zöldítési követelmények bizonyos előírásai alól felmentési lehetőséget ad.

– A zöldítés alóli felmentés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szántón gazdálkodóknak nem kell ugaroltatniuk egy-egy területüket, noha akként tüntetik fel, mondta Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, aki egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is.

Ez nyilván az ukrán–orosz háború miatt van, hogy minél több élelmiszert tudjanak a gazdák megtermelni. A Pusztabír Kft.-hez tartozó földterületeken a földalapú és a zöldítő programot és az ezzel járó támogatást választották a gazdálkodók. Az akg-t nem vállalták be, mert az túl sok terhet ró a földművelőkre és visszafogja a termelést, mondta Krieser János.

Az Agrárminisztérium az idei igénybenyújtás minél gördülékenyebb végrehajtásának érdekében megtette a szükséges előkészületeket és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Államkincstár is felkészült a kérelmek befogadására.

A kincstár irányába megvalósuló kapcsolattartást érintően lényeges változás, hogy azon magánszemélyek, akik falugazdász közreműködésével adják be a kérelmüket és van ügyfélkapus regisztrációjuk, elektronikusan fogják megkapni a kincstár küldeményeit. Aki mégis a postai utat választja, azt külön kérelmeznie kell.

Az idei évben is használható a „Mobilgazda”, a Magyar Államkincstár által fejlesztett mobilalkalmazás, amely révén különböző ügyfélszolgálati, nyilvántartási, tájékoztatási, illetve kérelembeadáshoz kapcsolódó funkciók válnak elérhetővé. A Magyar Államkincstár az idei egységes kérelmek beadása során is alkalmazni fogja az úgynevezett előzetes ellenőrzés rendszerét.

A benyújtás technikai részleteivel és az egyes jogcímek tartalmával kapcsolatos átfogó tájékoztatókat a Magyar Államkincstár a honlapján tette közzé, a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek felületen.

A kincstári közlemény idén is a beadással kapcsolatos részletes technikai leírást tartalmazza, továbbá itt elérhetőek a szükséges formanyomtatványok is.

A kérelmeket május 16-ig érdemes beadni elektronikus úton

Az egységes kérelem idén is kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon – ügyfélkapus bejelentkezést követően – az elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Mivel évente egyszer kötelező az ügyfélnyilvántartási adatokat érintő adategyeztetés, az ellenőrzés elvégzése nélkül az egységes kérelem benyújtása idén sem lehetséges.

A kitöltési felület a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén elérhető. A szankciómentes kérelembeadásra ebben az évben április 6. és május 15. (illetve a hétvége miatt május 16.) közötti időszak áll rendelkezésre.

A május 16-át követően benyújtott kérelmek szankciómentes módosítására május 31-ig van lehetőség. A módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egyszázalékos csökkentésével járó szankciós módosításra pedig június 9-ig nyílik mód.