Az Ingatlanbazár szerint mindez várható volt, és a magyar állampapírok kamatának megemelése ellenére sem számíthatunk arra, hogy az ingatlan megszűnik drága, de értéktartó befektetésnek lenni. Alátámasztják ezt a legnagyobb hazai ingatlanos franchise-hálózatok elemzései is, köztük a Duna House véleménye, amely szintén a családi erőforrások átcsoportosítása utáni időszakra teszi az ingatlanvásárlások számának ismételt felívelését.



Az Ingatlanbazár megerősítette, hogy a keresések száma lecsökkent a háború hatására (igaz, a tavaly nyári foci-Európa-bajnokság idején is volt kereséscsökkenés), de a hiányzók inkább a bizonytalanok, illetve a lehetőségek felől érdeklődő, befektetési ingatlanokat keresők. Viszont az, aki keres, többet és többször keres – tudtuk meg. Megnéznek magasabb árkategóriákat is, mint a háború előtt. Sajnos az árak maradnak, a legjobb esetben stagnálás várható a fenti tényezők miatt.



A befektetési ingatlanvásárlások büdzséjét egészen biztosan újra kell számolniuk a vásárlóknak. Az új projektek elindításakor a beruházók biztosan figyelembe veszik majd a tavalyi negatív tapasztalatokat, de általános nézet, hogy a nagy kereslet miatt az épülő ingatlanokat át is fogják adni, nem lesz bedőlés. A rés nőhet az új építésű és a használt ingatlanok árai között. Az Ingatlanbazár úgy tapasztalja, hogy a Covid–19-pandémia kezdete óta tartó családiház-keresési cunami egyszerű hullámmá szelídült, és ismét nagyobb szerepet kapnak az „olcsóbb” kategóriák, így a panellakások és a használt téglalakások.