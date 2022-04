Tavaly áprilisban kezdték átalakítani a korábbi kemping öreg szállodáját, s mostanra elkészült egy korszerű hotel. Mégpedig olyan, ahol nem csak nyáron lesznek vendégek, hanem folyamatosan, itt ugyanis az atomerőmű két új blokkját építőknek is készítettek lakásokat. Így az természetes volt, hogy az avatóünnep mintegy házigazdája Süli János, az erőmű bővítéséért felelős miniszter volt.



A hagyományos szalagátvágást követően a miniszter az épületben elmondta, nagyszerű munkát végeztek a Paksi Ipari Park Nkft. beruházását végzők: határidőre, jó minőségben újították fel az épületet. A 14 kétágyas, négy nagyobb, s egy akadálymentes használatra alkalmas apartman a kellemes környezetben ideális lakhely lesz az építőknek is. Elmondta, már a teljes területen megtörtént a belső közművek kiépítése, és még húsz könnyűszerkezetes ikerházat terveznek építtetni, garázsokkal. A korábbi kemping területét parkosítják, a kerítés mentén cserjék, a házak körül fasorok lesznek, emellett – folytatta - számtalan feladatuk van, többek között megoldani nem csak a Duna faddi, hanem a bogyiszlói holtágának is a víz-utánpótlását, frissítését.



Az avató ünnepségen részt vett Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is, aki beszédében hangsúlyozta, ez az építkezés nem csak Paks és Tolna megye, de az egész ország számára nagy fontosságú beruházás része. Fadd-Domborit a választókerület ékszerdobozának nevezve beszélt arról a változásról, fejlődésről, amely az utóbbi éveket jellemezte. A korábban eladni kívánt házak, nyaralók megszépültek, s értékük többszörösére nőtt. Ez a környék Paks 2 építésének is egyik háttérintézménye lehet. Majd hangsúlyozta, a folytatáshoz fontos, hogy a vasárnapi szavazáson újra bizalmat kapjanak.