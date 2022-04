A Szekszárd Borvidék mobiltelefonos program bemutatóját pénteken tartották Szekszárdon, a Garay Élménypincében, ahol jelen volt a hazai sajtó sok neves képviselője, újságok, hírügynökségek szerkesztői, tudósítói, akik egyébként az előző napon bejárták a borvidéket, megismerték Szekszárdot, s most további információkkal gazdagodtak.

Elsőként az egyik jeles szekszárdi borász dinasztia fiatalabb tagja, Vesztergombi Csaba, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke beszélt a hét völgyből álló, 2500 hektáros szőlőtermelő területről, ahol a Sió, a Duna, az Alföld és a Dunántúl találkozásánál lévő Pannon lankákon, löszös, vörös agyagos talajon - amely a legjobb a kékszőlőnek - kiváló vörösborok készülnek. Minőségüket nem csak a versenyeken elért kiemelkedő eredmények igazolják, hanem az is, hogy az itteni borászok közül kapták meg az országban a legtöbben, eddig öten a szakma legrangosabbnak tartott elismerését: az Év bortermelője címet.

Vesztergombi Csaba hozzátette, idén is, Szent György napkor a hagyomány szerint megnézték - a kőszegi szőlőjövendöléshez hasonlóan - az itteni kadarka hajtását, s bizony ez azt mutatta, késik a természet. Volt viszont már több esztendő, amikor a korábban gyengébb hajtásokról ősszel kiváló bort adó fürtöket szüreteltek, ebben bíznak most is.

A borász beszélt arról is, hogy Ausztráliában látta, hogy az egyik ottani borvidéknek volt egy katalógusa, amelyben szerepelt az összes termelő, étterem, szállás és program, s minden a borvidékkel kapcsolatos információ, s abból kiválóan tájékozódhattak a vendégek. Egy ilyen könyvecskét álmodott Szekszárdra is, majd Bősz Adrián, a Szekszárdi Hegyközségi Tanács elnöke vetette fel, hogy a digitális korszakban ezt mobiltelefonos applikáció formájában csinálják meg. Az elképzelés az Erste Bank segítségével megvalósult, s a tájékoztatón bemutatták.

A Garay Élménypincében mutatták be az alkalmazást. Fotó: Makovics Kornél

A letölthető program kapcsán Herrné Szabadi Judit, Szekszárd Borvidék NKft. ügyvezetője elmondta, a kft.-nek 39 tulajdonosa van, s közös ügyük, céljuk a jó közösségi marketing, bevonva abba valamennyi pincészetet, borászt, mert tevékenységük központja azonos: a szekszárdi bor. Így a szekszárdi borünnep, borfesztivál is azért különleges, mert - eltérően az ország többi hasonló rendezvényétől - ezen csak az itteni történelmi borvidék nedűit kínálják. A szekszárdiak persze másutt is megmutatják boraikat, rendszeresek a budapesti bemutatók, amelyek között különleges a szekszárdi és egri bikavér párbaj, ahol - természetesen barátságos körülmények között - együtt mutatkoznak be a két térség pincészetei.

Fontos nagyon, hogy itthon is értékesítsék a hegy levét. Ezért három borra, a kékfrankosra, a bikavérre és a kadarkára túrákat szerveznek, s ezek mellett gyakorta megszervezik a nyitott pincék programot.

Nagyon sok vendéget fogadnak a borvidéken, de szeretnék, ha még többen jönnének. Ennek érdekében tervezték meg az internetes programot. A munkát pedig egy alapos piackutatás, közvéleménykutatás előzte meg. Az így szerzett sok adatot figyelembe véve készítettek egy borvidéki stratégiát, amelynek alapján született meg a szekszárdi borturisztikai applikáció, amelynek azt a mottót adták: Vidd haza Szekszárdot!

Mindez kétéves munka gyümölcse, amelyet a KNK PR&Média digitális üzletága végzett. Csuhai Viktória, az üzletág igazgatója elmondta, ezalatt megújították a borvidék weboldalát, így erről is és az App Store-ról vagy a Google Play áruházból is letölthető az új, Szekszárd Borvidék című applikáció.

Céljuk, hogy ez a telefonon kis helyet elfoglaló program segítse a Szekszárdra látogatókat abban, hova tudnak elmenni, melyik pincék vannak nyitva, azok hol találhatók, s hogy mikor és milyen programok vannak. Mindent összegezve pedig az, hogy a városból és a borvidékről kellemes emlékekkel, élményekkel térjenek haza, s hogy később jöjjenek el újra Szekszárdra.