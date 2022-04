Megélénkült a határ, vetik a napraforgót a gazdák. Az elmúlt tíz napban kétszer is kaptak a szántók csapadékból eleget ahhoz, hogy a tavaszi vetések jól induljanak. A bonyhádi Pannónia Mezőgazdasági Zrt. növénytermesztési ágazatvezetője, Papp Péter elmondta, közvetlenül az eső előtt kezdték el vetni a napraforgót, sőt 40 hektáron már kukoricát is vetettek. Három hete 9,8 fokos volt a talaj hőmérséklete, ami nem hűlt vissza annyira, vagyis nyolc fok alá, hogy a vetést csúsztatni kellett volna.



A szakember elmondta, nagyon sok új kukoricavetőmag-fajta van, melyek jól bírják a kevésbé ideális körülményeket is. A társaságuk kétezer hektáron gazdálkodik, így időben el kell kezdeni a vetéseket, hogy időben végezzenek is vele. A saját területeik mellett a környékbeli kisebb gazdálkodóknak is végeznek vetést, kombinátorozást, kultivátorozást, betakarítást.



A vetésszerkezeten nem változtattak, annak ellenére, hogy az már most látszik, magasak lesznek a felvásárlási árak, mondta Papp Péter. A gazdaságuk kétezer állatot is tart, ezek takarmányigénye is jelentős. A magas felvásárlási árak mellett a kiadás is jóval több lett, megdrágult a vetőmag, a növényvédő szerek, a munkaerő, és ki tudja, hamarosan mennyibe kerül majd a gázolaj. Inkább azon gondolkodnak, hol tudnak majd költségeket megtakarítani.



Csike György Tamásiban gazdálkodik a családjával. Mint mondta, a múlt hét végén kezdték el vetni a napraforgót, e héten folytatják a munkát. Első körben 30, a múlt hét végén újabb 15 milliméternyi esőt kaptak, ami nagyon jól jött. Náluk kukoricából, búzából lesz több az előző évihez képest, cukorrépából viszont kevesebb. A tavalyi búzát most szállítják el tőlük. Bár nagyon magas árakat kínálnak a leendő új termésre a felvásárlók, nem mernek üzletet kötni, félnek attól, hogy az időjárás, a háború és sok más tényező bekavarhat.



A Teveli Mezőgazdasági Zrt.-nél is javában dolgoznak a földeken, vetik a napraforgót. Naponta 80 hektáron végeznek, mondta Guth István ágazatvezető. E hét közepétől pedig már a kukoricával folytatják a munkát. Ebből a növényből idén kevesebbet vetnek a szokottnál, helyette inkább több napraforgót, mert az jobban tűri az aszályt. Őket is megkeresték már a felvásárlók, magas árat, 300 ezer forintot is kínáltak egy tonna napraforgómagért, de nem kötöttek előszerződést sem. Egyelőre kivárnak, ki tudja, mit hoznak a következő hónapok, mondta a szakember.