Május 25-én, Orbán – az utolsó fagyos szent – napján jégesővel érkezett a vihar a megye délkeleti részére. Bátán, Alsónyéken, Bátaszéken, Bogyiszlón alaposan elverte a termést. Sok eső esett, így nem lehetett az ültetvényekre rámenni traktorokkal, hogy az ilyenkor szokásos permetezést soron kívül elvégezzék az érintett gazdálkodók.

Dr. Fűzi István szekszárdi agrárszakmérnöktől azt kérdeztük, mi ilyenkor a teendő, hogyan lehet menteni a menthetőt a növényvédelemmel? – Jégverésnél íratlan szabály, hogy a káros esemény után egy napon belül folpet alapanyagú készítménnyel próbáljuk lepermetezni a szőlőt. Ehhez ként, rezet is adhatunk, ezek segítenek begyógyítani a sebeket. Sajnos sok helyen a lehullott csapadék miatt, majd ezt követően a két esős nap után nem lehetett azonnal rámenni a földekre, így az azonnali permetezés elmaradt. Az érintett területeken a szőlők úgy néznek ki, mint amit már lecsonkáztak, nagyon sok fürtöt levert a jégeső, a kár szembetűnő.

– Sokat segíthet a levél­trágyázás – mondta dr. Fűzi István –, legalább háromszor ajánlott ezt elvégezni a permetezésekkel összekötve. Sokat javíthat a szőlő állapotán. A legtöbb ültetvényben a jégverés után féloldalas a kár, vagyis az az oldala sérült jobban a soroknak, ahonnan a jeget kapta. A levéltrágya – a tapasztalatok szerint – legalább 20–30 százalékkal megnövelheti a termést. Ha jól kezelik a jég okozta kárt a gazdák, akkor még egy ötvenszázalékos kárnál is megfelelő termés várható. Virágzás előtt van a szőlő, sőt, van, ahol a kékfrankos már virágzik is. Alapesetben is ilyenkor a legérzékenyebb a növény a betegségekre.

A jelenlegi időjárás a lisztharmat-fertőzés terjedésének kedvez, de akár a peronoszpóra is megjelenhet. A lisztharmat jelenléte még csak a leveleken mutatja magát, de nagyon komolyan kell venni ezt, mert ha már a bogyókon is megjelenik, sokkal nehezebb lesz a védekezés ellene. Az időjárás-előrejelzés szerint pár nap múlva kánikula lesz, ami szintén a lisztharmat-fertőzést erősíti majd. Melegben ugyanis gyorsan tud szaporodni a kórokozó.

A magas páratartalom is ennek a betegségnek kedvez. Innentől számolva 45 nap, amíg a bogyók nagyon fogékonyak a lisztharmatra. Most kell erősen védekezni ellene – mondta dr. Fűzi István. Amúgy a csapadék jókor jött, a talaj gyorsan beissza, hiszen még mindig csak 150–170 leesett esőmilliméternél tartunk idén, holott ilyenkor 250 milliméternyi eső szokott hullani egy átlagos időszakban.

A kár a barackosban a legnagyobb, ajánlott a permetezés

A gyümölcsösökben, kertészetekben és a szántóföldön is nagy a kár. A sárgabarackosban a fák alatt van a termés jelentős része, a fákon maradt gyümölcsök is mind sérültek. Hasonló a helyzet a kertészetekben is, a paprikapalántákat eltörte, a virágaikat leverte a jégeső.

Dr. Gabi Géza szekszárdi agrár­szakmérnök elmondta, a paradicsom- és paprikapalánták idővel összeszedik magukat, bár ha elfektette a jég a növényt, több dolga van a kiskert tulajdonosának. A kerti növényeket is érdemes rézzel lepermetezni, ennek gombaölő hatása van, így a betegségeket megfékezi. Az őszibarackosban, kajsziban a folpet tartalmú készítmények mellé ajánlott még levéltrágyát is használni. A málnában, cseresznyében – ha jégkár érte – viszont a folpet tartalmú készítmény nem ajánlott, mert 30 nap várakozási idő után lehet csak fogyasztani a gyümölcsből.

A szántóföldi növényeknél a kukorica és a napraforgó még könnyen kinövi a most ért traumát, az őszi árpa, amit elfektetett a jég és a szél még beérhet, és a kombájn is megbirkózik vele, ha a következő napokban szárazabb lesz az idő.