Jellemzően május közepén, azaz Pongrác, Szervác és Bonifác – a három fagyos­szent – környékén virágzik az akácfa, mely a méhészek szezonja. Ez az az időszak, amikor az időjárás elbizonytalanodik, az addigi meleget hirtelen lehűlés váltja fel, mely viharos széllel, sok esővel is érkezhet. Emiatt sem véletlen, hogy az elmúlt öt évben alig volt sikeres az akácméz gyűjtése.

Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke is attól tart, a kedd éjszakára ígért lehűlés károkat okoz majd. – Tartunk a következő napoktól, a jégesővel érkező viharos szél egyből be is fejezné az akácszezont, ami csak pár napja kezdődött el – mondta a megyei elnök. – Akácvirágzáskor máshogy dobog a méhészek szíve, minden évben bízunk abban, hogy az idei jól sikerül, aztán pár nappal később kiderül, hogy tévedtünk. Sajnos így volt ez az elmúlt öt évben. Most is nagyon reménykedünk – tette hozzá.

A szekszárdi dombvidéken nem volt fagykár, de vannak a megyében olyan területek ahol egy-egy sávban megfázott az akác. A múlt hét közepe óta gyűjtik a nektárt a szorgos kis rovarok, napi fél kilóval indult a hozam. Szerencsés esetben akár a tíz kilót is elérheti, de a napi 3-5 kilogramm is már jó gyűjtésnek minősül. Szerencsés esetben egy hét van még hátra a megyében a szezonból.

Vannak jobb, és vannak kevésbé jól mézelő helyek, így sok méhész kényszerül arra, hogy vándoroljon, noha ez nagyon költséges és munkaigényes. A vándorlás egyik feltétele, hogy a méhész rendelkezzen méhegészségügyi papírokkal, amit a hatósági állatorvos állított ki. Ezeket az okmányokat akár a rendőr is elkérheti vonulás közben. Valamint annak a tulajdonosnak az engedélyére is szüksége van, akié a terület, ahová a vándorméhész költözik. Kérdés azonban, hogy ilyen gázolajárak mellett érdemes-e felpakolni a méhcsaládokat, és több száz kilométert utazni velük.

Szabó József szekszárdi méhész nem vándorol, állandó telephelyének közelében is vannak nyíló akácfák. – A nagy meleg hamar kiszárítja a virágokat, kellene a lehűlés, sőt eső is, de a viharos széllel érkező hidegfrontra nincs szükségünk még legalább egy hétig – mondta. A megyei méhészetekben az idén nagy volt a téli veszteség. Vannak termelők, akiknél a hatvan százalékot is eléri a méhek pusztulása, melynek oka sokféle, köztük akár a hozzá nem értés is lehet. Így nem túl ideális az akácméz gyűjtése idején a helyzet.

A méhészek naponta méregetik a kaptáraikat, próbálják megsaccolni, mennyi mézet gyűjtöttek a rovarjaik.



A méhcsaládok száma Magyarországon (ezer darab)



2014 773 2018 867 2022 700 forrás: TN-gyűjtés

Több támogatást remélhetnek

Bross Péter, az OMME (Országos Magyar Méhészeti Egyesület) elnöke tájékoztatása alapján az ágazat egyre több állami támogatást remélhet.

Idén már méhcsaládonként ezer forintot lehetett igényelni, amit május második felében utalnak a méhészeknek. Emellett egy 3 milliárdos állami program is segíti a szakmát, valamint nemrégiben jelentették be – az EU-ban elsőként – méh állatjóléti pályázatot hirdetnek, 10 milliárd forintos keretösszeggel. Az OMME elnöke azt is közölte, hogy a mintegy 20 ezer hazai méhész körülbelül 1,2 millió méhcsaládot teleltetett be, amiből közel húsz százalék elpusztult, egy másik húsz százalék pedig legyengült. Bross Péter szerint a gyengülésnek több oka lehet, de elsősorban vagy a méhész szakmai hiányosságáról, vagy valamilyen negatív környezeti hatásról van szó.