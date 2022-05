Már a méretei is tekintélyt parancsolók lesznek a Pakson épülő új atomerőműnek. A reaktorépület 72 méter magas lesz, a szellőzőkémény pedig száz méterre magasodik majd. A jelentős léptékek mellett az új blokkok reaktorépülete – melynek az építési engedélyezési tervdokumentációja már az Országos Atomenergia Hivatalnál van – építészeti szempontból is számos különleges megoldást tartalmaz. Ezek egyike rögtön az alapozás. A referenciának számító oroszországi Leningrad II. Atomerőmű nukleáris szigeténél (vagyis az atomreaktorból és a gőzfejlesztőkből, valamint azok segéd- és biztonsági berendezéseiből álló épületegyüttesnél) ugyanis külön alapokon, egymástól különálló épületeket emeltek. Ezzel szemben Pakson ezek az épületek egyetlen, egy ún. közös alaplemezen valósulnak meg, és az egyes létesítmények szerkezetei is mereven kapcsolódnak majd egymáshoz. Különleges megoldásokat vonultat fel majd a reaktort körülvevő kettős falú konténment szerkezet is, amelynek robusztusságát többek között jelentős méretei, az utófeszített vasbeton szerkezete és a hermetikus burkolata is biztosítja. A belső konténment 1,2 méter, a külső pedig 1,5–2,2 méter falvastagsággal fog megépülni. Az építkezéshez használt betonnak is különleges követelményeknek kell megfelelnie attól függően, hová építik be. Többek közt ez az oka annak, hogy az építési-szerelési bázison önálló betonüzem létesül, amelynek betonvizsgáló laboratóriumában ellenőrizhető lesz az elkészített beton minősége.

Minderről az immár negyedik éve működő Tudásmenedzsment Akadémián Tarkovács Zsolt építészeti és telephely-vizsgálati osztályvezetőtől hallgathattak meg előadást a Paks II. Zrt. munkatársai. A fórum célja éppen az, hogy a projekten dolgozó szakemberek bemutathassák szakterületüket és feladataikat, illetve átadhassák képzéseken, konferenciákon szerzett tudásukat. A sorozat népszerűsége indulása óta töretlen, az előadások száma immár meghaladta az ötvenet. A rendezvény a koronavírus-járvány alatt ideiglenesen az online térbe költözött, de márciustól ismét személyesen vehetnek részt rajta a két új blokk építéséért felelős cég munkatársai.

A Tudásmenedzsment Akadémia története során rendkívül színes volt az előadások palettája, a cég minden szakterülete képviseltette már magát valamilyen témában kezdve az anyagvizsgálattól az olvadékcsapdán és a személyzetképzésen át a nukleáris minősítésig. Vendégelőadók is gazdagították a rendezvényt, többek közt Bajsz József (Paksi Atomerőmű) és Balog Richárd (MAVIR) személyében. A részvételi kedv – akár előadókról, akár résztvevőkről beszélünk – töretlen. Telt házas volt az áprilisi rendezvény is, ahol Tarkovács Zsolt mellett Rábay Andor telephely-vizsgálati szakterület-vezető tartott előadást, az ő témaköre a terület-előkészítési munkákkal összefüggő monitoringfeladatok végrehajtása volt.