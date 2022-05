A főállású méhészek már reggeltől estig a kaptárak mögött állnak, mondta Bross Péter, az OMME (Országos Magyar Méhészeti Egyesület) elnöke. A szakember kiemelte, a csapadékhiányos tél kedvezőtlenül érintette a méhlegelőket. Bár az április – a hűvös, szeles nappalai miatt – rossznak volt mondható, most viszont beköszöntött a jó idő, ami a következő két hétben ideális termést is eredményezhet.

Az OMME elnöke azt is közölte, hogy a mintegy 20 ezer hazai méhész körülbelül 1,2 millió méhcsaládot teleltetett be, amiből közel húsz százalék elpusztult, egy másik húsz százalék pedig legyengült, tehát durván 6–700 ezer méhcsalád várja a mézelési szezont. Bross Péter szerint a gyengülésnek több oka lehet, de elsősorban vagy a méhész szakmai hiányosságáról, vagy valamilyen negatív környezeti hatásról van szó. Bár az elpusztult méhcsaládszámot év közben a méhészek visszaállítják, ez pluszmunkával és anyagi kiadással jár.

Tolna megyében is hasonló a helyzet ebből a szempontból, mint az ország többi részén. A repceméz gyűjtése folyamatos, készülnek az akácra a méhészek. Bross Péter tájékoztatása alapján az ágazat egyre több állami támogatást remélhet. Idén már méhcsaládonként ezer forintot lehetett igényelni, amit május második felében utalnak a méhészeknek. Emellett egy 3 milliárdos állami program is segíti a szakmát, valamint nemrégiben jelentették be – az EU-ban elsőként – méh állatjóléti pályázatot hirdetnek, 10 milliárd forintos keretösszeggel.