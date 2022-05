– Hogy munkát vállalhasson nálunk egy diák, tagnak kell lennie a szervezetnél regisztrálás és beiratkozás útján – mondta Gombás Viktória Rita kirendeltségvezető. – A regisztráláskor minden adatot felveszünk, ezért a személyi okmányokra mindenképpen szükség van és üzem­orvosi vizsgálatra is elküldjük a diákokat. Bizonyos esetekben, a vállalt munka jellegének függvényében tüdőszűrésen is részt kell venniük. Regisztrálni tizenöt éves kortól lehet, de tizenhat éves korukig csak a nyári szünetben dolgozhatnak. Ha a munkát vállalni készülő diák még nem töltötte be a tizennyolcadik életévét, szükséges a szülői jelenlét is – részletezte Gombás Viktória Rita.

A cég weboldalán már előzetesen böngészhetünk az állásajánlatok között. Jelenleg is több, mint tíz aktuális álláshirdetést találhatunk az oldalon Tolna megye vonatkozásában. Partnereik leg­gyakrabban többek között keresnek pénztárost és áruházi munkást, valamint gyorséttermi dolgozót, beugrós bolti kisegítőt, de akár szembe jöhet egy mérnök gyakornoki pozíció is. Természetesen ez régiónként változik, nem ritkák a betanított munkák is. Köszönhetően a huszonöt év alattiak személyi jövedelemadó mentességének, ha a diákok iskolaszövetkezeten keresztül vállalnak munkát, a bruttó bérük azonos a nettó keresettel.

Átlagosan ezerkétszáz–ezerötszáz forint között mozognak az órabérek, de ezek változóak, akár ezer forintos különbség is lehet egy-egy beosztás esetében. Nyilvánvalóan egy egyetemista már más típusú feladatokat tud ellátni, mint egy gimnazista, illetve ha már valaki szerzett tapasztalatot, jó eséllyel juthat magasabb órabérhez. A kereslet és a kínálat abszolút időszakfüggő.

Iskolaidőben sokkal több munkalehetőség van, mint amennyit be tudnak tölteni, ez valójában teljesen logikus, hiszen aktívan tanulnak a potenciális munkavállalók. A szövetkezet ezért nagy hangsúlyt fektet a toborzásra és a kapcsolattartásra is. Így egész évben, folyamatosan tudnak munkát biztosítani a diákoknak több pozícióban is. Az elmúlt két évben nagyban megnőtt azon cégek száma, akik már szakmai gyakorlatra is alkalmaznak diákokat, így ők tanulmányaik mellett folyamatosan tudnak dolgozni gyakornoki pozíciókban. Ilyenek például a mérnöki, informatikus, logisztikus és a pénzügyi területen alkalmazott gyakornokok.

– Az iskolaszünetekben a jelentkezők száma mindig megugrik, ennek mindenki örül. Szinte nincs diák, aki ha szeretne, ne tudna munkát vállalni. Az elmúlt években a nyári szünetben dolgozni akaró nebulók száma közel megháromszorozódott. Sok tagunk éveken át, folyamatosan a Meló-Diákon keresztül vállal munkát, s ahogy telik az idő, diákjaink úgy tudnak egyre komolyabb pozíciókat elvállalni, hiszen a munkatapasztalatuk nő és ez megkönnyíti az elhelyezkedésüket – tette hozzá Gombás Viktória Rita. Shilli-Bárány Margit