Lezárta az engedélyezési eljárást és május első napjaiban kiadta az építési engedélyt a nukleáris hatóság több olyan létesítményre, ami a Paks II. Atomerőmű építési-szerelési bázisán fog megépülni.

A fővállalkozói raktárak komplexum egyszintes, acélvázas szerkezetű termékvizsgáló műhelyében végzik majd a beérkező termékek minőségellenőrzését, vizsgálják a műszaki paramétereknek és követelményeknek való megfelelést. E vizsgálatok célja a beszállítók és a szállítmányok ellenőrzése, a folyamatok és a termékminőség nyomon követése.

A fő gépészeti és fő villamos szerelő komplexum, szállítási létesítmények gyártóüzeme is megkapta a hatóság engedélyét. Az épület nagyobb része egyszintes, de lesz benne egy kétszintes épületrész is a személyzet számára kialakított irodákkal, öltözőkkel, vizesblokkokkal. A gyártóüzemben zajlik majd az egyedi berendezések, szerelvények, alkatrészek gyártása, javítása és korszerűsítése, illetve ez az épület szolgál majd az újonnan érkező berendezések üzembehelyezésének és üzemeltetésének a felügyeletére is – tájékoztat Paks II. honlapja.

Forrás: Paks2

Paks II. megépítése nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdek

A Paksi Atomerőmű két új blokkjának a megépítése Magyarország nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági és nemzetstratégiai érdekeit szolgálja, az hazánk energiaellátását biztosabbá és kiszámíthatóbbá fogja tenni – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek, miután Isztambulban tárgyalt Alekszej Lihacsovval. A Roszatom vezetője megerősítette: az orosz cég képes a paksi beruházás végrehajtására.

