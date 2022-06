A virágzás nagyrészt lefutott, a fürtök megnyúltak. Nagyon erős a hajtásnövekedés, a szőlő pillanatok alatt kinőtte a támrendszert, mondta dr. Gabi Géza, szekszárdi növényvédő szakmérnök. A múlt héten 25 milliméternyi eső hullott a szekszárdi borvidéken.

A lisztharmat tünetei fokozatosan jelentek meg a borvidék ültetvényeiben. Az időjárás most már a lisztharmat és a peronoszpóra számára is nagyon kedvező. A lombozaton megkezdődött a betegségek felszaporodása. A fürtökön is észlelték már a lisztharmat fellépését. Ez igen veszélyes a kötődött kis bogyókra nézve. A permetezések alapszereként mindenképpen szerepeljen a folpet hatóanyag vagy folpet tartalmú szerkombináció, tanácsolta a szakember. A betegségek számára jelenleg nagyon kedvező időjárás miatt, folyamatosan – 7-10 naponta – folytatni kell a blokkszerű kezeléseket. A készítmények közül a legerősebb hatásúakat válasszuk, a felszívódó szerek kombinációjával is permetezhetünk.

A szőlőmolyok ismét rajzanak, a csapdák a héten átlagosan hat molyt fogtak. Emellett az első nemzedék lárváinak károsítása folyamatos. Vizsgáljuk át a fürtöket,és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk. A szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban hektáronként 300-350 liter víz körüli mennyiséggel lehet jó fedettséget elérni. Lehetőség szerint kerüljük a nagy vízmennyiséggel történő permetezést, mert a híg oldat nem elég hatékony.

A szőlőben a gyomnövényekre is fordítsunk kellő figyelmet. Ha az ültetvény újra kigyomosodott, a nyári kezelést glifozát tartalmú készítménnyel végezzük el, mondta dr. Gabi Géza. A lombtrágyák használatát el kell kezdeni a hiánytüneteket mutató ültetvényekben. Most leginkább a vashiány tünetei a legjelentősebbek. Az erős növekedés és a levegőtlen talaj miatt mostanra kialakulnak a vashiány jellemző tünetei. A szekszárdi borvidéken az amerikai szőlőkabóca-lárvák károsítása már folyamatos.