– A világjárvány az elmúlt évet gazdasági szempontból is kedvezőtlenül befolyásolta. A Tarr Kft. miként élte meg ezt a mindenki számára nehéz időszakot?

– Tavaly az alapvetően erősödő telekommunikációs piacon is sok kihívással kellett szembenéznünk – válaszolt Tarr János. – Az emelkedő költségszintek mellett jelentős terhet rótt a társaságra az is, hogy a digitális oktatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatást nyújtó vállalatoknak díjmentes internetszolgáltatást írt elő a kormány. Ennek következtében a társaságunknál kieső bevételek összességében meghaladták a háromszázmillió forintot.

– Ilyen körülmények között maradt erő a beruházásokra, fejlesztésekre?

– A gazdasági nehézségek rákényszerítik a cégeket hatékonyságuk növelésére és az együttműködéseik további kiaknázására. A beruházások a kialakult helyzet ellenére is gőz­erővel haladnak. A Tarr Kft. által elnyert pályázati támogatásoknak köszönhetően új hálózatok létesülnek a marcali és a szigetvári járásokban. Zajlanak az önerős hálózatfejlesztési beruházásaink, és nagy horderejű fejlesztéseket tervezünk a szolgáltatás minőségének erősítése érdekében is. Társaságunk tavaly átadott beruházásainak összege meghaladta a kétmilliárd-hatszázmillió forintot.

– A pandémia után a háborús helyzet még tovább mélyíti a gazdasági visszaesést. Milyen tervekkel tudják biztosítani a társaság sikeres működését és mit várnak az elkövetkezendő időszaktól?

– A cég életében talán az egyik legnehezebb időszak elé nézünk. Az energiaárak robbanásszerű emelkedése, a háborús helyzet okozta bizonytalanság és az elszabaduló infláció ellenére is fő célunk – ez egyben a legnagyobb kihívás is –, hogy változatlan vagy akár még jobb minőségű szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleinknek, miközben folyamatosan fejlesztünk és korszerűsítünk. A távközlési piacon az életben maradás egyik legfőbb záloga az innováció. Igyekszünk mi is megfelelni a folyamatosan változó ügyfél­igényeknek. Piaci versenytársaink sem állnak meg, így nekünk is előre kell mennünk. Ez évi terveink között szerepel további termékek és szolgáltatások fejlesztése és bevezetése.

– Sokan gondolják azt, hogy Tarr Jánosnak – nyolc megyét szó szerint behálózó, világszínvonalú technológiával működő cége révén – milyen nyugalmas, gondtalan élete van. Én azonban éppen azt tapasztaltam az eddigi interjúk készítésekor, hogy nagyon is érzi az önre nehezedő felelősség súlyát.

– A társaság több mint háromszáz munkatárssal dolgozik. Nekem mint vezetőnek rájuk és családtagjaikra is gondolnom kell, főleg a mostani, kiélezett helyzetben. Emellett a cég jellegéből adódóan napi szinten szembesülünk a lakossági véleményekkel, melyeket ugyancsak kezelni kell. A vezetői munka folyamatos döntéseket igényel – még szabadidőben is, ha van ilyen –, és természetesen van egy céges hírnév is, aminek megőrzése, öregbítése szakadatlan feladat.

Sokan kapnak támogatást a cégtől

Tarr János ötvenhárom éves, nős, két gyermek édesapja, a Tarr Kft. ügyvezető igazgatója, résztulajdonosa. Végzettsége elektroműszerész, rádió-tv műszerész, távközlési mérnök. Tervezői-műszaki jogosultsága is van. Korábban rendszeresen focizott, sportolt, erre ma már kevesebb ideje jut, megelégszik a reggeli futással. Szabadidejében a család bátai szőlejében tevékenykedik. A társaság évente több száz esetben nyújt támogatást szolgáltatási területén lévő közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek, ezzel is megköszönve az emberek, az ügyfelek cég iránti bizalmát. Tarr János, érdemei elismeréseként, tulajdonosa a VOSZ Év vállalkozója díjának és a megyei közgyűlés által adományozott Beszédes József-díjnak.