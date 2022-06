Mutasd az éléskamrádat, és megmondom, milyen háziasszony vagy – mondták a nagyanyáink. Aztán eltelt pár évtized, valahogyan kiment a divatból a házi lekvár vagy a szörp készítése. A családanyák egy része azt mondja, nincs ideje ezzel pepecselni. Minek bajlódjon vele, amikor a boltban is meg lehet vásárolni.

A jobb minőségű dzsemek, befőttek drágák, és az ember nem tudja, milyen tartósítószereket tettek bele. Kellett néhány „élelmiszer-botrányos” év, hogy ismét divatba jöjjön az a nézet, hogy az a legegészségesebb étel, amit az ember maga készít.

Elkezdődött a sárgabarack, vagy más néven a kajszi szezonja. A tavalyi és tavaly előtti nagyon gyenge év után úgy tűnik, idén lesz bőséges kínálat ebből a gyümölcsből. Ugyanakkor ez nem nagyon látszik az árán, hiszen 600–800 forint körüli áron kínálják kilóját.

Szászi Lucának és férjének Bátaszék határában van közel kéthektárnyi barackosa. Ők szerencsések voltak tavaly is, mert a jó fekvésű termőhelynek köszönhetően nem vitte el a termést a márciusi fagy. Idén viszont jeget kapott a terület, nem is kicsit.

– Kár nélkül átvészeltük a tavaszi fagyos napokat, roskadoztak az ágak a sok kis baracktól még májusban is, éppen emiatt ritkítottuk is a gyümölcsöket. Május 25-én azonban hatalmas vihar vonult át Bátaszék környékén, és diónagyságú jégeső verte el a területünket.

Végtelen szomorúság ez, hiszen benne van a munkánk, a pénzünk. A leszedett barackot szortírozzuk, a kisebb hibásak még jók lekvárnak, olcsóbban kínáljuk. Főleg Baján árulunk, a vásárlóink visszajárnak hozzánk. A középkorú és idősebb korosztály az, amelyik még mindig ragaszkodik a lekvárkészítéshez – mondta fiatal termelő.

Kerekes Lászlónak és családjának Bonyhád-Majos határában van nagyobb ültetvénye. A korai fajták nagy része náluk fagykárt szenvedett, így ezekről a fáról csak mutatóban tudnak szedni. Náluk éppen emiatt egy hét múlva kezdődik a szezon a Kiotó fajtával, majd később a magyar kajszival folytatódik.

Úgy tűnik, ezekből a fajtákból bőséges lesz a termés. Komonyi Orbánnak is Bátaszék határában van barackosa, mint mondta, májusban ők is jeget kaptak. A fák alatt terítve volt a föld apró barackokkal, ami pedig a fákon maradt, az is mind sérült lett. A termés húsz százaléka maradt csak meg.

Válogatva értékesítik, jelenleg 300-500-700 forintos áron. A szedést is családon belül próbálják megoldani, felnőtt unokái, gyermekei is sokat segítenek neki. Ő úgy kalkulál, idén rövidebb lesz a szezon, bízik benne, az ár lényegesen nem fog változni. Így aki arra vár, hogy majd akkor készít lekvárt, ha az árak lejjebb mennek, az lehet, hogy az idén lemarad a befőzésről.

Őszibarackból készülhet a kompót

A kajszival egy időben érik az őszibarack is. Ennek kilója sem olcsóbb a sárgabaracknál. Érdemes kompótot készíteni belőle. Íme egy egyszerű recept: a barackot meghámozzuk, félbevágjuk és citromos vízbe tesszük, melyben egy kissé átfőzzük, majd hideg vízben lehűtjük. A lehűtött barackot leszűrjük és üvegbe rakjuk, ezután hideg cukorszörpöt öntünk rá, lekötözzük, majd nyolc-tíz percig gőzöljük.

A cukorszörp elkészítésekor egy liter vízbe ötven dekagramm kristálycukrot teszünk. Előfordul, hogy elsőre nem úgy sikerül a kompótunk, mint ahogy azt szeretnénk, esetleg puhább lesz az üvegben. Ennek az az oka, hogy tovább főztük, mint kellett volna. Érdemes kikísérletezni a megfelelő módszert, mert ha egyszer sikerül, akkor a boltiból többet nem veszünk. Ráadásul az otthon készített finomság nemcsak egészségesebb, de jóval olcsóbb is még a piacon vett barackokból is.



ÉvFt/kg



2015180 2017250 2019500 2020650 2021800

Forrás: TN-gyűjtés