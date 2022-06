A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) főtitkára, Brazsil Dávid szerint a szőlősgazdák a világjárvány végeztével sem lélegezhettek föl, hiszen az alapanyagok, az energia, a munkaerő drágulása újabb és újabb kihívások elé állítja őket. A főtitkár a tanácskozáson a legfontosabb feladatnak a 2016-ban elfogadott ágazati stratégia végrehajtását nevezte, hogy az évtized végére versenyképes, fenntartható szőlő- és bortermelés jöjjön létre Magyarországon.

A szakember az eddigi eredmények közül kiemelte többek között a jogszabályok egyszerűsítését, a bürokratikus terhek csökkentését, és üdvözölte, hogy a termelők jelentős támogatásokhoz juthattak. A továbbiakban ki kell terjeszteni a digitalizációt, hogy a piacszervezéshez naprakész adatok álljanak rendelkezésre, és ösztönözni kell a gépesítést, mert a magyar borászatok munkaerőigénye akár négyszer-ötször akkora is lehet, mint a legfejlettebb külföldi borászatoké.

A bormarketing jelentőségét hangsúlyozva kiemelte, hogy hazánknak nem pusztán borokat, hanem borvidékeket kell népszerűsítenie, a fiatalabb nemzedék figyelmét pedig a korábbiaktól eltérő szemlélettel, újfajta imázsépítéssel kell megragadni.

Egyetértett az elhangzottakkal Schmidt Győző, a bonyhádi székhelyű Danubiána Kft. ügyvezető igazgatója, aki egyben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja is. Mint mondta, a bortermelők által befizetett összeget a HNT önerőként felhasználva pályázhat uniós támogatásra, melyből különböző borvidékeket lehet majd támogatni. Ugyanakkor az adott pincészetek vezetőinek is megvan a maguk felelőssége, hogy olyan kiváló minőségű borok kerüljenek az üzletek polcaira, melyek vonzóak a vásárlók számára. Tudomásul kell venni azt is, hogy változtatni kell az eddigi szokásokon, figyelni kell a fogyasztói igényekre, ki kell találni olyan termékeket, melyek megtalálják a fiatalokat.

Mészáros Péter szekszárdi borász, a HNT elnökségi tagja is úgy látja, szükség van az újfajta imázsépítésre, mert a borfogyasztás nem hogy nem nőtt, inkább visszaesett az elmúlt években.

Válaszút előtt állnak a borászok

Légli Ottó, a HNT elnöke szerint a magyar bor válaszút elé érkezett, hiszen a kérdés most az, el tudja-e magát ismertetni a minőségének megfelelő szinten, vagy beleragad az alacsonyabb termékkategóriába. A marketing csak akkor lehet sikeres, ha maguk a termelők kezdik a megújulást és a szemléletváltást. Minden kihívásra nem lehet egységes, központi megoldást találni, a gazdáknak a termőhelyi adottságok alapján a saját szaktudásukkal és újításaikkal kell a jövőt megalapozniuk.