– Az aratás – mondja – elkezdődött. Az árpát már helyenként vágják, és az eredmények ott szépek. Bár nagyon rapszodikus volt a megyében a tavasz, előfordult jégverés, özönvíz okozott belvizet, másutt pedig szinte alig esett. Szekszárd szerencsés volt ebből a szempontból, április második felében csendes eső áztatta a földeket, le is hullott az átlagos mennyiség. Aztán május második felében ismét jött a csapadék, ötven milliméter hullott. Ennek köszönhetően a márciusban, április elején még gyenge vetések szépen feljavultak. Az eddig learatott árpa jó közepes, hektáronként 4–5 tonnás eredményt mutat, és mert a búza mindig több szokott lenni az árpánál, bízni lehet abban, hogy meglesz az öttonnás átlag annak ellenére, hogy néhol megdőlt a növény.

Arra a kérdésre, miként alakulnak a felvásárlási árak, Kővári László azt válaszolta, mondhatjuk azt, elszabadult a pokol. A vetőmag a korábbinál sokkal drágább, a műtrágya ára pedig többszörösére ugrott, a többi vegyszer is mind jóval többe kerül. Ezzel párhuzamosan viszont, s ez a termelőknek kedvező, emelkedtek a felvásárlási árak is. Az árpa tonnájáért 110–120 ezer forintot ígérnek, a búzáért 130 ezret, s ez lesz még több is.

– Ha azt vesszük, hogy korábban ötvenezer körül szokott lenni, nincs ok panaszra. Ehhez jöhet még a kukorica is, amelyet már nemcsak takarmányként, hanem az iparban feldolgozva energiahordozóként is hasznosítanak, s ez is növeli az árakat. Itt viszont, ha olyan lesz az idő, hogy szárítani kell a termést – mivel a szárításhoz használt gázolajhon nincs állami támogatás – a költségek jelentősen nőnek. Van még egy tényező, amely szintén befolyásolja a szállítást, a piacokat és az árakat, a háború. Így összegezve egyaránt beszélhetünk kedvező és gondot okozó változásokról is.