– Vannak olyan beruházások, amelyek kevésbé vannak szem előtt, pedig kiemelten fontosak községünknek. Ilyen az épülő új Paks–Gerjen út, amelynek köszönhetően még rövidebb úton juthatunk el Paksra – írja közösségi oldalán Romhányi Károly, Gerjen polgármestere.

Említést tett a település határában épülő naperőműpark létesítéséről is. Azt mondta, a fejlesztés nemcsak iparűzési adójuk növekedése miatt kiemelten fontos, hanem azért is, mert a megújuló energiaforrás kihasználásával bővül környezetük áramtermelése, amely az atomerőműhöz hasonlóan szén-dioxid-kibocsátás nélkül biztosít számukra villamos energiát. A MET csoport projektje várhatóan még idén elkészül, emellett az épülő Duna-híd is új távlatokat nyit meg előttük.