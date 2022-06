Illés Tiborné Szabó Cecília, a termelői piac szerevezője arról tájékoztatott, havonta egy alkalommal, általában minden harmadik hétvégén szervezik meg a vásárt, ami egy kisebb falunapként is felfogható, hisz nem csak vásárlásra ad lehetőséget a bazár, de a gyerekeknek népi játékokkal kedveskednek, helyben készült kenyérlángossal és élőzenével várják az érdeklődőket.

– A legtöbben ma már környezettudatosan gondolkoznak, nem akarnak külföldről hozott árut vásárolni, inkább a helyi és környékbeli kistermelőket szeretnék támogatni, akik friss, ízletes áruval tudnak szolgálni. Mi itt, a Tündérkertben közösségteremtő célzattal is szervezzük a piacot, hiszen sokszor egyéb programokat is hozzácsatolunk a vásárokhoz.

Így lesz a következő alkalmon is, július 24-én, amikor az Óperencián túl című rajzpályázatunk eredményhirdetését is megtartjuk. Az eredményhirdetés után műsorral szeretnénk kedveskedni a gyerekeknek, a pécsi Márkus színház előadásában a Laci királyfi című bábjátékot tekinthetik majd meg – mondta a közművelődési asszisztens, majd hozzátette: nagyon sok helyi és környékbeli termelő viszi el hozzájuk különböző portékáit, melyek között megtalálható méz, sajtok, szörpök, idénygyümölcsök és zöldségek is, valamint kerámiákat, játékokat is árusítanak.

A szervezőtől azt is megtudtuk, mindenki nagy örömére a majosi sajtműhely tulajdonosa, Kovács Laura Flóra is mindig kilátogat a kismányoki piacra, ahol különlegesebbnél különlegesebb ízesítésű kecske- és tehénsajttal, valamint kecsketejjel várja az érdeklődőket.

– Egyebek mellett készítek natúr, füstölt, snidlinges, lilahagymás, fokhagymás, medvehagymás, chilis, olívás, szárított gombás ízesítésű sajtokat, de természetesen az egyéni igényeket is szívesen teljesítem. Egy sajt elkészítése három-hat napig tart, de ez mérettől és fajtától is függ – mondta el a sajtműhely tulajdonosa.