Amikor kilencvenéves lett Stengeli Andrásné, felfedezte az országos sajtó is, merthogy ő volt Tolna megye legidősebb vállalkozója. A helyzet mit sem változott azóta, most lépett életének 95. esztendejébe, és senki nem előzte meg. Persze már nem olyan aktív Julcsi néni, mint pár évtizeddel ezelőtt. A vállalkozást – melynek két fő eleme az élelmiszerbolt és a panzió – átadta a lányának, s ő, mint szakmai tanácsadó tevékenykedik a háttérben.

Mindig a gazdasági életben mozgott. A szocializmusban, amikor magánvállalkozások nem működhettek, a helyi iskola pénzügyeit intézte. Kölesdhez tartoztak a borjádi és a kistormási tanulók is. Az intézmény gazdasági vezetőjeként 52 tanár és 520 gyerek be- és kifizetéseivel foglalkozott, még jóval a számítógépes korszak előtt.

Aztán nyugdíjba ment, aztán megözvegyült, és elkezdett – kereset-kiegészítésképpen – ládából krumplit és más terményeket árulni a faluban. Aztán boltot nyitott, fagyizót, gazdaboltot, pékséget, panziót. Nem minden ötlete jött be, ami nem bizonyult életképesnek, azt felszámolta. Foglalkozott közben szőlővel, gyümölcsössel és a közéletben is részt vett. Kiment a Trabantjával 1988-ban Németországba, hozott egy videókamerát, és megörökítette a helyi tájakat, épületeket, eseményeket. Később komolyabb járművekkel közlekedett, kilencvenéves koráig vezetett. Nemrég könyv jelent meg az életéről, Hogy ne menjen feledésbe! címmel.

Az élelmiszerminőség-biztosítási tanfolyamot 72 évesen végezte el

Stengeli Andrásné legjellemzőbb tulajdonsága a kitartás. Amiben más nem lát fantáziát – ingatlanban, termőföldben, ötletben –, azt ő kézbe veszi és véghez viszi. Lepusztult épületeket hozatott rendbe, kivitelezhetetlennek tűnő elképzeléseket valósított meg. Kerítést építtetett az evangélikus közösségi ház mellé, felújíttatta a templom tetőszerkezetét, forrást szerezve, szükség esetén saját pénzt is belerakva. Összegyűjtötte, és bemutatásra alkalmassá tette Baksa Kató hagyatékát. (Az énekesnő Kölesden született és ott is van eltemetve. Horthy Miklós őt nevezte a magyar nóta királynőjének.)

A fő csapás­irány természetesen a család megélhetésének biztosítása, a vállalkozói tevékenység volt. Amikor pékséget nyitott, 72 évesen elvégezte az ahhoz szükséges élelmiszerminőség-biztosítási tanfolyamot. Amikor felfigyelt arra, hogy a Kölesdről elszármazottaknak szállásgondjai vannak hazalátogatáskor, tízszobás panziót nyitott. Ennek falán helyezték el Béri Balogh Ádám emléktábláját. A Béri Balogh Ádám Baráti Társaság tagjai minden évben konferenciát rendeznek Kölesden, és Stengelinénél szállnak meg.

Gazdasági, kereskedelmi tevékenysége elismeréséül megkapta 2006-ban a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nívódíját. A „Év vállalkozója” elismerést 2018-ban vehette át (2017-re vonatkozóan) Budapesten, a Müpában. Gratulált neki ott többek között Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Demján Sándor a VOSZ elnöke.