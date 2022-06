Évek óta stabilan közel harmincezer hektáron vetnek őszi árpát a megyei gazdák. Kora tavasszal még nagyon aggódtak, mert a tartós aszály miatt nem nagyon fejlődött a növény. Az elmúlt hetekben azonban csapadékból és melegből is jutott bőven, így az árpa behozta a lemaradását. Vaskúton – a Bajához közeli településen – már egy hete megkezdődött az aratás, azon a területen kevesebb csapadék hullott, mint megyénkben, ott hamarabb ért be az árpa is. Azon a környéken három és négy tonna közeli a hektáronkénti hozam.

Krieser János, a Pusztabír Kft. vezetője, aki a megyei gabonaválasztmány tagja is, elmondta, szombaton délután kezdték el a betakarítást, úgy tűnik, nem lesz problémás az árpa minősége és a mennyisége sem. Náluk a vaskútinál jobb eredményre számítanak. A napokban felgyorsultak az értékesítési szerződések is, sok gazda közvetlenül a tábláról adja el a terményét, ezért most 110 és 120 ezer forint közötti árat lehet kérni, tonnánként. Akik betárolják az árpát, és később értékesítik majd, azok 137, 140 ezer forintos szerződésekről beszélnek.

A számok hallatán a kívülállók azt gondolhatják, hogy most jó nagy bevételük lesz a gazdáknak, de ez sajnos nem így van, mondta több gazdálkodó is. A nagyobb üzemek, kft.-k, szövetkezetek 800 forintos gázolajjal dolgoznak, rájuk nem vonatkozik az ársapka, és az elektromos áramot is lényegesen drágábban kapják, mint a kis üzemek, ami majd a szárításnál jelentkezik. A mezőgazdaságban nagyon nagy az infláció, mert a műtrágya, a vegyszerek és a már említett gázolaj is sokat – 50–100 százalékot – drágult. Czégény László, a faddi Dunagro Szövetkezet elnöke elmondta, idén 40 hektáron vetettek árpát, hétfőn kezdik el majd vágni, így eredményt még nem tudott mondani, de a gabona szépnek látszik.

A szemek súlyát, víztartalmát viszont nehéz megsaccolni. Jó, közepes termésre számítanak. Szerencsére a gabona szára nem dőlt meg a viharok ellenére sem – kevesebb műtrágyát kaptak idén a területek – így nem lesz nehéz a betakarítás sem, mondta az elnök. Szilágyi Tibor, bátaszéki fiatal gazdálkodó elmondta, idén 50 hektáron vetettek árpát a családi gazdaságukban. Pénteken kezdték el vágni a növényt, mely az utóbbi években került be a gazdálkodásukba.

– Szerettük volna jobban széthúzni a munkafolyamatokat, így került az árpa a termelésünkbe. A búza betakarításáig van még három hetünk. Ráadásul az elmúlt években jól is sikerült az árpa termelése, értékesítése – mondta a fiatal gazdálkodó. Ők is közvetlenül az aratás után kívánják értékesíteni az árpájukat, van már szerződésük, 110–120 ezer közötti árat kínáltak tonnájáért. A fiatal gazdától megtudtuk, az elmúlt két évben meg kellett tanulni az addiginál jobban alkalmazkodni a körülményekhez.

Idén a bátaszékiek helyzetét nem könnyíti meg az sem, hogy pont a betakarítás idején újítják fel az egyik helyi benzinkutat, így a traktorokkal, erőgépekkel körülményesebb lesz tankolni.

Péter-Pál után vágják a búzát

Az első ősziárpa-vágások eredményei megfelelnek a becsléseknek, a hozam – termőhelytől függően – változhat. Egy-két nap múlva a többi déli megyében, illetve az Alföldön is megkezdődhet az őszi árpa aratása, és az időjárástól függően – már e hét elején – a termőterület nagyobb részén is elindulhat a betakarítása.

Országosan mintegy 176 ezer hektárról – 3,6 tonnás hektáronkénti termésátlaggal számolva – 646 ezer tonna őszi árpa kerülhet a raktárakba. Amennyiben továbbra is marad a meleg időjárás, akkor Péter-Pálra már az őszi búza aratása is elkezdődhet a homokosabb, sülevényesebb területeken, illetve a déli megyékben. Őszi búzából 1,081 ezer hektár a betakarításra váró terület, amelyről 3,9 tonna hektáronkénti termésátlaggal, 4–4,2 millió tonnára számítanak.