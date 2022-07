Már a korai szüretre készülnek a gazdák a megye két borvidékén. Az már most biztosnak látszik, hogy augusztus utolsó hetében elkezdik szedni a szőlőt. A legkorábbi szőlőfajtákkal kezdik a szüretet a termelők, így a turánt (festőszőlő), a csabagyöngyét, a favoritot, ami részben csemegeszőlő is, majd később az oportót szedik. A tolnai borvidéken pedig az Irsai Olivért, cserszegi fűszerest.

– Ilyen korai szüretre volt már példa, viszont arra nemigen, hogy a szőlőszemek ilyen kicsik. Több mint százötven milliméternyi csapadék hiányzik a talajból, mondta Módos Ernő, szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere. Ebben a stádiumban, melyben most a szőlő van, leginkább kellene az eső, hogy kiteljenek a bogyók. Ha későn jön az eső, félő, hogy hirtelen telnek meg a szemek és kirepednek, ami viszont átcsaphat rothadásba. A későn érő fajtáknál – cabernet, merlot, kékfrankos, olaszrizling – még segíthet, ha két héten belül végre megered az eső, tette hozzá a szakember.

– Idén a zöldmunkáknál is nagyon észnél kellett lenni. A szőlőnek az a jó – a betegségek elkerülése miatt –, ha szellős a lomb, emiatt időben el kell végezni a hajtások visszavágását, a fürtök környékén a kilevelezést. Idén viszont a perzselő hőségben a szabadon lévő fürtök egyik fele szinte megégett ott, ahol a kilevelezés megtörtént, mondta Módos Ernő. A megperzselődött szemekből a maradék víz is elpárolgott, szinte megsült a szem, kényszerérett lett a fürt. A borkészítésnél az ilyen fürtök minősége nem igazán megfelelő. Szépen indult a szezon, kár, hogy nyár közepére ennyi gond lett a szárazság miatt.

Nem ez az egyetlen gondja a szőlőtermelőknek, a másik probléma az, hogy sok bor bent ragadt a pincészetekben, emiatt a szőlő felvásárlása sem lesz gondmentes. Azok vannak nagyobb bajban, akik csak szőlőt művelnek, tehát feldolgozójuk nincs, mondta Módos Ernő. Tolna megyében főleg Bátaszék, Báta, Felsőnyék, Simontornya, Medina körzetében vannak kiszolgáltatott szőlőtermelők. A feldolgozók többsége a tavalyi árat prognosztizálja, de tavaly is nagyon nyomottak voltak már az árak, átlagosan egy kiló szőlőért 110 forintot fizettek.

Gépi szüretre készülnek a gazdák

A szüret korai időpontja nem jelenti azt, hogy a borvidéken ezzel bárki is visszaélne, hiszen az adott szőlőnél a mustfokot és a szüret kezdési idejét meghatározzák, ezt minden évben a hegyközségek hirdetik ki. A megye két borvidékén várhatóan a nagyobb munkák augusztus végén kezdődnek majd, ami eltarthat október végéig is. Idén a szőlészetek többsége gépi szüretre készül, egyrészt mert alig találni szőlőmunkást, másrészt a gépi szedés gyorsabb. Egy-egy csúcsbornál vállalják csak a termelők a kézi szedést, de pár éven belül az is bekövetkezhet, hogy ezt is a gépi szüret váltja majd fel. Az idei szüretre vegyes érzésekkel készül minden érintett, akár szőlőtermelő, akár borász, hiszen egyelőre nem lehet tudni, visszaáll-e a borpiac a pár évvel ezelőtti értékesítési formára, és így mennyi szőlőt dolgozzanak fel.