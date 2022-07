Hiányoznak a csendes esők, amelyek megoldanák az aszály okozta problémát mondta dr. Gabi Géza, szekszárdi növényvédő szakmérnök. Csontszáraz január, február, március után kevés eső esett áprilisban, májusban alig, majd június elején. Jelenleg az idén 216 milliméternél tartunk, a húsz éves átlag pedig – január és június vége között – 250 milliméternyi lenne. Tehát több mint száz milliméternyi csapadék hiányzik. De nem csak a hiányzó mennyiséggel van baj, hanem azzal is, hogy egyszerre hullott nagyobb mennyiség, majd a szél, a magas hőmérséklet pár nap alatt "eltüntette" a talajban lévő nedvességet.

Nagyon megváltozott az időjárás menete, mondta dr. Gabi Géza, korán tavaszodik, csapadék se télen, se márciusban nem esik.

Tolna megyében a kukoricát és a napraforgót viselte meg nagyon az aszály, a növények felső levelei száradnak le, az egész állományon látszik a víz hiánya. Mindkét növénynél az volt a szerencse – mert a helyzet lehetne rosszabb is, mint az Alföldön –, hogy június 7-én, 8-án, 9-én, Medárd nap környékén, esett 70 milliméternyi eső. Ebből él még most is mindkét növény.

Májusban 2, júniusban 12 hőségnap volt, vagyis a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedett és hat hőhullám követte egymást, amikor éjszaka is húsz fokos volt a levegő.

Hazánkban a legsúlyosabb aszály az Alföld középső és tiszántúli részén van. A Dunától keletre általában a 200 millimétert sem érte el a féléves csapadék, az Alföld középső és tiszántúli részén nagyobb területen 120 milliméter alatt maradt, amely az érintett területen szokásos érték nagyjából felének felel meg. Ezzel szemben a dunántúli hegyvidékeken, a nyugati és délnyugati országrészben többfelé a 250-300 millimétert is elérte már a június végéig lehullott csapadék mennyisége, amely megközelíti az átlagos csapadékmennyiséget. Még Tolna megyén belül sem egyforma a helyzet, a megye északi felében, Dunaföldvár és Szedres között nagyfokú az aszály, míg a megye déli felében kedvezőbb a helyzet, "csak" közepes besorolást kapott.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint általában is 150-200 milliméterrel csapadékosabb a délnyugati országrész, mint a délkeleti. 1937-ben például 405,4 milliméterrel volt átlagosan csapadékosabb Zala és Somogy megye, mint Csongrád-Csanád és Békés.

Hazánkban átlagosan háromévente fordul elő szárazabb, vagy csapadékosabb év. Tartósan száraz évek jellemezték például az 1940-es évek közepét vagy az 1980-as évek végét, 1990-es évek elejét. Tartósan csapadékos évek sorozata volt például az 1910-es vagy 1960-as években.

Forró napok jönnek

A múlt évi - 2021 júniusa - az elmúlt 121 év legszárazabb júniusa volt, mindamellett a harmadik legmelegebb az elmúlt júniusok sorában. Mindez nagyban hozzájárul az intenzívebb, hosszabb és gyakoribb hőhullámok megjelenéséhez országszerte. Az idei június a tavalyin is túltett, Országos átlagban az idén 22,1 fok volt a havi középhőmérséklet, ezzel országosan a második legmelegebb 1901 óta. A következő napokban még esély sincs csapadékra.