Az infláció miatt elindult az úgynevezett lefelé vásárlás folyamata, azaz a drágább brandtermékek helyett sok esetben már az olcsóbb, saját márkás, jobb ár-érték arányú cikkek kerülnek a bevásárlókosarakba.

Az emberek tudatosabban vásárolnak, és jobban megválogatják, hogy mire adnak ki pénzt. A hipermarketekben folyamatosan érezhető a forgalomeltolódás az olcsóbb élelmiszerek felé, különösen az árérzékeny vásárlóknál.

Utánajártunk, hogy a megváltozott vásárlási szokásokkal együtt a háztartások hogyan kezelik az élelmiszerek drágulását. Mint kiderült, a családok a lehető legnagyobb költségcsökkentésre törekszenek, új étkezési szokásokat állandósítanak.

Egy fiatal nő lapunknak ezzel kapcsolatban arról panaszkodott, hogy folyamatosan az édesanyja segítségére szorul, aki a kertjében termel, rendszeresen házi vágásokat csinál. Így a főzéshez szükséges alapanyagokhoz a fiatal nő gyakorlatilag egy nagyobb családi összefogásnak köszönhetően jut hozzá.

Szintén új dolog, hogy akik családi házban élnek, kerttel rendelkeznek, egyre inkább az önfenntartó életformára kezdenek ráállni.

Egy Tolna megyei, középkorú édesanya lapunknak elmondta, családjával el vannak keseredve az egyre drágább élelmiszerárak miatt, ám ő igyekszik úgy felfogni a helyzetet, hogy most ez egy megoldandó feladat, ebből kell kihozni a maximumot, abból kell megélni, gazdálkodni, ami van.

– Korábban hallani sem akartunk a konyhakertről, de miután egyre csak drágultak a zöldségek, gyümölcsök, gyümölcsfákat ültettünk, több zöldséget termelünk, kihasználjuk a kertünk adta lehetőségeket. Az epret, málnát, cseresznyét, barackot, bodzát részesítettük előnyben.

Amit lehet befőzök, elteszek, befőttet, szörpöt készítek. Mivel imádok sütni-főzni, ezért naponta látom el ételekkel a családot, fagyit is otthon készítünk, sőt, már kenyeret is. Jól jön a kedvezményes rögzített ár a csirkehús tekintetében, mert korábban is azt szerettük, most pedig még többször eszünk csirkét – mondta.

Hozzátette még, hogy mostanra már szinte elfogadott, hogy élelmiszereket, húsárukat adnak egymásnak az emberek, mikor barátilag segítenek például egy-egy szerződés megírásában, ügyek intézésében, jogszabályok magyarázatában. Úgy is mondhatnánk, felértékelődött, nem pusztán anyagi jelentőséggel bír az élelmiszer, és egyre fontosabbá válik.

Ennek oka lehet, hogy a vásárlói közérzet magasabb áremelkedéseket, olykor harminc-negyven százalékos vagy még magasabbakat érzékel.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint azonban a fogyasztói árak júniusban 11,7 százalékkal nőttek az előző év azonos hónapjához képest. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan másfél százalékkal nőttek.

Tizenkét hónap alatt, 2021. júniushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 22,1%-kal emelkedett, ezen belül legjelentősebben a margarin 58,1, a sajt 43,4, a száraztészta 39,9, a kenyér 39,7, a baromfihús 37,1, a tejtermékek 36,5, a tojás 34,3, a péksütemények 31,1, a tej 24,9%-kal drágult.

Semmi nem mehet veszendőbe

Nagymama korú asszony azt emelte ki lapunknak , hogy elképesztő látni, a napi rendszerességgel megvásárolt termékek árai mennyire emelkednek. Az áremelkedés szinte követhetetlen.

– Leginkább az bántja az embert, hogy szinte semmire nem elég a fizetése. Mi ezt úgy oldjuk meg, hogy sokkal kevesebb kenyeret veszünk, mint szoktunk. A maradék kenyeret betesszük a hűtőbe, és addig esszük, amíg van belőle. Már nem kilóra veszem a gyümölcsöt, hanem darabra.

A húst is szeletekben vásárolom. Nagyon átgondolom, hogy min tudok spórolni. Rendszeresen főzök, úgy, hogy másnapra is maradjon. Például egyik nap spenótot tükörtojással eszünk, a maradék spenóthoz aztán fasírtot készítek, majd krumplit. Az üdítőkről teljesen lemondtunk, de még kitartunk a palackos ásványvíznél – tette hozzá.

