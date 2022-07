Legalább két hétig mézédes hárs illata lengte be Szekszárdot és környékét. Virágzott a méhészek kedvenc fája, a hárs. A megyei méhészek egy szűk rétege ilyenkor utazik a Mecsekbe, illetve a Zselicbe, itt vannak ugyanis több hektáros vándorhelyek. A hársméz ára egyébként az akácéval azonos, jellegzetes aromáját egyre többen keresik. Ebben az időszakban nyílik a vaddohány is. Tolna megyéből többen vándoroltak emiatt az Alföldre, ahol legalább egy hónapot töltenek el, egészen a napraforgó virágzásáig.

Koller Zoltán tolnai termelő, az OMME (Országos Magyar Méhész Egyesület) Gemenci Szervezetének megyei elnöke elmondta, ők a Zselicbe töltöttek másfél hetet. Nagyon jó idő volt, szépen gyűjtöttek hársmézet a méhek. A megyében több helyen vannak hársfák, a kislevelű változat nyílik először, majd a nagylevelű és az ezüsthárs. A környéken a Sötétvölgy az a hely, ahol a legtöbb hársfa van, nagyon sok méhész telepszik ki ide, ők ezért mentek messzebbre.

Az idei év – nyolc nagyon gyenge esztendő után – végre jól sikerült, mondta Koller Zoltán. Jól mézelt az akác, a hárs, a napraforgó, idén korán tavasszal inkább a méhek fejletlenségével volt gond. A májusi hűvös, esős, szeles idő visszafogta a fiasítást. A napraforgó viszont gyengébben sikerült a vártnál, a nagy szárazság és forróság miatt hamar levirágzott. Más években három hétig is virágzott a növény, idén csak másfél hétig. Ezekben a napokban pörgetik ki a kaptárakban összegyűjtött mézet a méhészek.

A napraforgó mézet is szeretik a vásárlók, ez egy árnyalattal sötétebb az akácnál. Mivel más virágok nektárját is összegyűjtik a napraforgóval együtt a méhek, ezért sokan vegyes virágmézként értékesítik. Egy hibája van, kikristályosodik, de ez nem jelenti azt, hogy gyengébb minőségű lenne az akácnál, sőt, tele van vitaminnal.

A szekszárdi méhész, Rudolf József is úgy látja, a napraforgó gyengébben sikerült, ők nem is pörgették le, meghagyták télire a méheknek. Nagyon drága a cukor, tette hozzá. A Rudolf család méhei a hársmézet a Sötétvölgy és Szálka környékén gyűjtötték. Az édesapának 130, a fiának 100 kaptára van. A kereskedők is már jelezték, hogy szívesen vásárolnának nagyobb tételben mézet, de Rudolf József azt mondta, még várnak az értékesítéssel. Bíznak benne, később jobb árat ígérnek majd a felvásárlók.

A kristályosodás nem baj

Télen több mézet fogyasztunk, mint az év többi részében. Sokan nem tudják, hogy a méz kristályosodása nem jelenti a termék rosszabb minőségét. Sokszor azzal vádolják a méhészeket, hogy cukrot kevertek a termékbe. Ez teljesen téves gondolat. A méz kristályosodásának mértékét a szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor (fruktóz) aránya, valamint a víztartalma határozza meg. Minél nagyobb a szőlőcukor aránya annál gyorsabb a kristályosodás, ilyen például a repce- vagy napraforgóméz.