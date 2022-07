Árrobbanás történt a hazai használt lakások piacán idén, igaz a különböző térségek, megyék között komolyabb eltérések vannak – derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amelyből megismerhetjük a Tolna megye legjelentősebb kínálattal rendelkező településein tapasztalható ingatlanpiaci trendeket is.

Balogh László vezető gazdasági szakértő szerint több, egymással ellentétes tényező határozza meg az országos lakáspiaci helyzetet. Vannak vásárlók, akik a felgyorsuló infláció, a háborús helyzet okozta bizonytalan gazdasági helyzet elől ingatlan vásárlásába menekítették a pénzüket, és letudták a vásárlást az év első hónapjaiban.

Akkor emiatt még a viszonylag szűk kínálat mellett is felkúszott a kereslet országos szinten, az elmúlt hetekben azonban újra bővülésnek indult az eladó lakóingatlanok kínálata. Azt érezni, hogy továbbra is sokan halasztják el a lakásvásárlást a bizonytalanság miatt, ők pedig hiányoznak a piacról – vélte az elemző, akitől természetesen az ingatlanárakról is érdeklődtünk.

A megyeszékhelyen az elmúlt hetekben az átlagos négyzetméterár 373 ezer forint volt, amely éves szinten 12 százalékos emelkedést jelent. A megye legnagyobb kínálattal rendelkező települései közül Bonyhádon 31 százalékkal 270, Dombóváron 27 százalékkal 255, Tolnában 20 százalékkal 277, Szekszárdon 12 százalékkal 373, Pakson pedig 11 százalékkal 432 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméterár.

Az elemzők egyetlen helyen, Dunaföldváron tapasztaltak csökkenést, itt az egy évvel korábbinál öt százalékkal olcsóbban vásárolhattak ingatlant az érdeklődők az utóbbi időben. Úgy tűnik tehát, hogy míg a nagyobb városokban lassan tetőznek az árak, addig másfelé, például Bonyhádon és Dombóváron mintegy egyharmadával nőtt a használt ingatlanok értéke.

Érdekes a kínálat mértékének változása is. Míg Dunaföldváron, Tamásiban és Szekszárdon például a korábbinál 40 százalékkal kevesebb lakóépületet kínáltak mostanában, Döbröközben közel 67, Simontornyán pedig csaknem 85 százalékkal bővül a kínálat.

Balogh László úgy látja, egyelőre kitart a drágulás, a jövőben lehet majd egy néhány százalékos árkorrekció, de általában még így is drágábbak lesznek a használt lakóingatlanok, mint fél éve. Hozzáfűzte, hogy a kamatemelések eredményeként drágultak a lakáshitelek, ezért többen későbbre halaszthatják a vásárlást, ami visszafoghatja a keresletet az év hátralévő részében.

Szerinte egyelőre korai az olcsóbb lakáshitelekre várni a megfelelő anyagi háttérrel rendelkező vevőknek, saját erő mellett ugyanis még mindig megoldást jelentenek a lakáshitelek az ingatlanvásárláshoz.